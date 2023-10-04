Антверпен - Шахтер: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА сыграют Антверпен и Шахтер.

Оба коллектива в первом туре потерпели поражения: бельгийцы уступили Барселоне (1:2), а украинцы разгромно проиграли Порту (1:4).

Матч откроет программу второго тура, став самым ранним поединком игрового дня. Стартовый свисток прозвучит в 13:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Антверпен - Шахтер

Трансляция поединка Юношеской лиги УЕФА между Антверпеном и Шахтером будет доступна в этой новости 4 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 13:00 по Киеву.

В следующем туре донецкий Шахтер сыграет против испанской Барселоны. Эта встреча состоится 25 октября.

Напомним, что вечером сыграют взрослые команды Антверпена и Шахтера. ISPORT подготовил специальный анонс данного поединка.

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