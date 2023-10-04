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Рух - Сараево: онлайн-трансляция матча Юношеской лиги УЕФА

На ISPORT.ua доступна видео онлайн-трансляция поединка еврокубка.
Сегодня, 13:35
Рух - Сараево / Рух Львов
Рух - Сараево / Рух Львов

В среду, 4 октября, в рамках плей-офф победителей Юношеской лиги УЕФА состоится первый матч, в котором львовский Рух сыграет с боснийским Сараево.

Это будет начало двухматчевого противостояния команд. Ответная встреча пройдет в Боснии и Герцеговине 25 октября.

Игра пройдет в польском городе Сталева Воля. Стартовый свисток поединка прозвучит в 15:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн-трансляцию матча Рух - Сараево

Трансляция поединка Юношеской лиги УЕФА между Рухом и Сараево будет доступна в этой новости 4 октября и начать смотреть ее онлайн можно с 15:00 по Киеву.

Победитель данной пары выйдет на триумфатора противостояния между португальским Фамаликаном и датским Мидтьюлландом.

Напомним, что недавно львовский Рух объявил о начале сотрудничества с известным украинским композитором.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина Юношеская лига УЕФА рух львов

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