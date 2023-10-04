Атлетико - Фейеноорд 3:2 Видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023

Мадридский Атлетико в красочной игре дома переиграл Фейеноорд (3:2) в рамках второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

Гости повели в счете уже на седьмой минуте - Эрмосо отправил мяч в свои ворота. Через несколько минут Мората сравнял счет.

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В концовке первого тайма команды вновь обменялись голами. Сначала забил Ганцко, а затем Гризманн через себя.

Решающий гол матча был забит на старте второго тайма. Мората воспользовался моментом и поразил ворота соперника.

Вашему вниманию видео всех голов матча Атлетико - Фейеноорд во втором туре Лиги чемпионов:

Атлетико - Фейеноорд 3:2

Голы: Мората, 12, 47, Гризманн, 45+4 - Эрмосо, 7 (АГ), Ганцко, 34

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