iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Порту - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023

Каталонцы вымучили победу в Португалии.
Сегодня, 07:21
Порту - Барселона / Getty Images
Порту - Барселона / Getty Images

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Порту на своем поле принимал Барселону.

Судьбу противостояния решил один гол, который был забит в компенсированное время Торресом.

Читай также: Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Барселона сумела удержать победу, играя даже вдесятером. Гави был удален в добавленное время ко второму тайму.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Порту - Барселона:

Порту - Барселона 0:1
Гол: Торрес, 45+1

Порту: Кошта - Мариу (Нико, 85), Кардозу, Карму, Венделл - Варела (Консейсан, 84), Эуштакиу - Пепе Акино (Хайме, 85), Баро (Эванилсон, 64), Галено (Хайме, 85) - Тареми ( Намас, 85).

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гави, Ромеу (Фермин, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовские (Ферран, 33), Фелиш (Роберто, 69).

Предупреждение: Кардозу - Канселу, Араухо, Гави, Кунде, Фелиш, Роберто

Удаление: Гави, 90+3 (вторая желтая карточка)

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона порту

Статьи по теме

Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером
Вингер Барселоны установил рекорд Лиги чемпионов Вингер Барселоны установил рекорд Лиги чемпионов
Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей Лига чемпионов: онлайн-трансляции всех матчей
"За гранью возможности": экс-чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри "За гранью возможности": экс-чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Помочь журналистам

Видео

Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Антверпен - Шахтер 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк и Цуренко поднялись, Завацкая опустилась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Усик - Фьюри: когда и где состоится бой
просмотров
УПЛ: результаты девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс07:43
"За гранью возможности": экс-чемпион мира назвал фаворита боя Усик - Фьюри
Лига Чемпионов07:21
Гол Торреса и удаление Гави в обзоре матча Порту - Барселона
Европа01:10
"Невероятный вечер для нас": Тренер Ньюкасла прокомментировал разгром ПСЖ
Лига Чемпионов00:40
Ньюкасл - ПСЖ 4:1 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов
Лига Чемпионов00:35
Ван Леувен: Ожидали немного другой игры от Антверпена
Лига Чемпионов00:30
Ключевой игрок Барселоны пропустит матч с Шахтером
Лига Чемпионов00:20
Турнирные таблицы Лиги чемпионов: Шахтер преследует Порту, Манчестер Юнайтед на дне
Лига Чемпионов00:04
Ньюкасл уверенно победил ПСЖ дома, Боруссия Дортмунд и Милан разошлись миром
Лига Чемпионов00:03
Лига чемпионов: Лацио вырвал победу у Селтика, Шахтер камбэкнул в матче с Антверпеном
Вчера, 23:57
Лига Чемпионов23:57
Барселона в тяжелом матче одолела Порту и возглавила группу Шахтера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK