Порту - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023
В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Порту на своем поле принимал Барселону.
Судьбу противостояния решил один гол, который был забит в компенсированное время Торресом.
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Барселона сумела удержать победу, играя даже вдесятером. Гави был удален в добавленное время ко второму тайму.
Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Порту - Барселона:
Порту - Барселона 0:1
Гол: Торрес, 45+1
Порту: Кошта - Мариу (Нико, 85), Кардозу, Карму, Венделл - Варела (Консейсан, 84), Эуштакиу - Пепе Акино (Хайме, 85), Баро (Эванилсон, 64), Галено (Хайме, 85) - Тареми ( Намас, 85).
Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гави, Ромеу (Фермин, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовские (Ферран, 33), Фелиш (Роберто, 69).
Предупреждение: Кардозу - Канселу, Араухо, Гави, Кунде, Фелиш, Роберто
Удаление: Гави, 90+3 (вторая желтая карточка)
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