Порту - Барселона 0:1 видео гола и лучших моментов матча Лиги чемпионов 04.10.2023

В среду, 4 октября, в рамках второго тура группового этапа Порту на своем поле принимал Барселону.

Судьбу противостояния решил один гол, который был забит в компенсированное время Торресом.

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Барселона сумела удержать победу, играя даже вдесятером. Гави был удален в добавленное время ко второму тайму.

Вашему вниманию видео голов и лучших моментов матча Порту - Барселона:

Порту - Барселона 0:1

Гол: Торрес, 45+1

Порту: Кошта - Мариу (Нико, 85), Кардозу, Карму, Венделл - Варела (Консейсан, 84), Эуштакиу - Пепе Акино (Хайме, 85), Баро (Эванилсон, 64), Галено (Хайме, 85) - Тареми ( Намас, 85).

Барселона: Тер Штеген — Канселу, Араухо, Кунде, Бальде — Гави, Ромеу (Фермин, 68), Гюндоган — Ямал (Алонсо, 81), Левандовские (Ферран, 33), Фелиш (Роберто, 69).

Предупреждение: Кардозу - Канселу, Араухо, Гави, Кунде, Фелиш, Роберто

Удаление: Гави, 90+3 (вторая желтая карточка)

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