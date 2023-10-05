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Юный хавбек Барселоны ушел в туалет во время матча с Порту, пропустив почти десять минут

Ямаль чуть не подставил свою команду.
Сегодня, 12:19
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

Хавбек Барселоны Ламин Ямаль ушел в туалет посреди матча против Порту (1:0) в рамках Лиги чемпионов. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

На 71-й минуте юный испанец ушел в уборную из-за проблем с животом. На поле он так и не вернулся, ввиду чего защитник Маркос Алонсо вышел вместо него на поле. Команда играла вдесятером 9 минут.

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"Ямаль почувствовал себя плохо. У него была боль, он мне говорил об этом некоторое время. Я воспользовался паузой в игре, чтобы сказать ему, чтобы он поторопился и сходил в туалет, но в итоге мне сказали, что он не сможет вернуться на поле", – заявил Хави.

Напомним, в текущем сезоне на счету Ламина один ассист в 10 матчах за Барселону во всех турнирах.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ламин Ямаль

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