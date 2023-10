Форвард Шахтера попал в команду недели ЛЧ по версии SofaScore

Портал SofaScore назвал команду недели по итогам второго тура группового этапа Лиги чемпионов.

По оценке портала, лучшим форвардом недели стал игрок Шахтера Даниил Сикан, благодаря голам которого "горняки" вырвали победу у Антверпена.

Интересно, что в команду вошел также и игрок бельгийского клуба Артур Вермерен, который отличился двумя ассистами.

Наивысшую оценку от SofaScore полуичл хавбек Реала Джуд Беллингем, который помог совей команды одержать верх над Наполи.

🌍 | Team of the Week



Another exciting week of UEFA Champions League action is behind us, which means we can unveil our latest TOTW! 🤩



Remarkably, eleven different sides see their players featured in our XI, while Jude Bellingham stands out as our #UCL Player of the Week. 👑 pic.twitter.com/KF99yTsZer