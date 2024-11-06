"Оба клуба нуждаются в очках": Пушич рассказал о задачах на матч с Янг Бойз

Главный тренер Шахтера Марино Пушич высказался о матче четвертого тура Лиги чемпионов против Янг Бойз.

Наставник "горняков" отметил, что ожидает интересного противостояния, поскольку обе команды будут стараться взять очки в этом поединке.

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"Каждая игра важна. И, конечно, мы хотим победить в этом матче, ведь в таком случае увеличим свои шансы на достижение главной цели. Все возможно в новом формате Лиги чемпионов. Как я говорил ранее, поединок с Янг Бойз - это игра против очень хорошей команды. И оба клуба нуждаются в очках, поэтому это будет интересное противостояние.

Мы находимся в сильной физической и ментальной форме. Об этом я не беспокоюсь. Мы хорошо играли в последних матчах, и команда в достаточно хорошем состоянии, чтобы идти на битву с Янг Бойз. И, конечно, у нас есть ротация состава: в последних двух-трех поединках на поле выходили почти все футболисты и показали хорошую игру. Итак, мы в хорошей физической форме и тоже сильны ментально, что позволяет нам хорошо чувствовать себя перед этой битвой.

Прежде всего, Янг Бойз - это постоянный участник Лиги чемпионов и Лиги Европы, команда, играющая много матчей на таком уровне. Если говорить о клубе в общем, то, конечно, они не просто так попали в Лигу чемпионов. Они играют в вертикальный футбол, очень быстрые футболисты, хорошо организованная команда, оказывающая большое давление на соперника. Посмотрим, кто победит в этом плане. Мы также будем играть в определенном стиле. Потому, как я и говорил, это очень хороший оппонент и это будет интересная игра", - приводит слова Пушича официальный сайт Шахтера.

Напомним, что матч Лиги чемпионов Шахтер - Янг Бойз состоится 6 ноября в немецком Гельзенкирхене и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Янг Бойз.

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