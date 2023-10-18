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Ворскла разгромно уступила Роме и не прошла в групповой этап женской Лиги чемпионов

Полтавчанки забили трижды, но два из этих голов "влетели" в свои ворота.
Сегодня, 18:14
Женская команда Ворсклы
Женская команда Ворсклы

В рамках финального раунда отбора в групповой этап женской Лиги чемпионов Ворскла в ответном матче встретилась с Ромой.

"Волчицы" победили в первом матче со счетом 3:0, и в ответном противостоянии еще до перерыва вышли вперед.  Счет открыла Эвелин Винс.

В начале первого тайма коллектив Натальи Зинченко отыгрался благодаря голу Николь Козловой, но дальше все пошло не по плану. Сперва номинальные гости благодаря голу Барбары Латорре вышли вперед, а затем дубль на свой счет записала Лючия Ди Гульельмо.

В течении 10 последних минут зрители увидели еще один дубль, но на этот раз из голов в свои ворота. Записать на свой счет подобное антидостижение довелось футболистке Ворсклы Яне Котик.

Таким образом, Рома с общим счетом 9:1 победила украинскую команду и прошла в групповой этап турнира.

Ворскла - Рома 1:6

Голы: Козлова, 50 - Винс, 35, Латорре, 56, Ди Гульельмо, 58, 68, Котик (автоголы) 83, 88

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома ворскла

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