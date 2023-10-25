Фейеноорд - Лацио: обзор и результат матча Лиги чемпионов

Арне Слоту не помешал уход его асссистента в Шахтер.

В рамках 3 тура Лиги чемпионов Фейеноорд на своем поле встретился с Лацио.

В первом тайме команды не порадовали изобилием опасных моментов, но голы при этом все же имели место быть.

На 25 минуте Сантьяго Хименес должен был открывать счет, но это взятие ворот отменили из-за офсайда. Впрочем, чуть больше чем через 5 минут Хименес все же забил "чистый гол", а в компенсированное время преимущество роттердамцев удвоил Зеруки.

После перерыва Лацио стал играть в совсем другой футбол. Если до начала второго тайма "орлы" были блеклой тенью самих себя, то во втором они уже начали доминировать. Валентин Кастельянос на 57 минуте был обязан сокращать отставание римлян, но с близкой дистанции отправил мяч выше ворот.

Как гласит известная футбольная пословица: "Не забиваешь ты - забивают тебе". В этом матче она сыграла за Фейеноорд, который довел счет до разгромного после неудачи Кастельяноса. Хименес оформил дубль.

На 83 минуте Лацио с пенальти все-таки отквитал один мяч, но ничего большего создать не удалось.

Таким образом, подопечные Арне Слота победили в своем первом матче после ухода ассистента нидерландца Марино Пушича в Шахтер, а вот сам босниец не справился с Барселоной.

Статистика матча Лиги чемпионов Фейеноорд - Лацио

Фейеноорд - Лацио 3:1

Голы: Хименес, 25, 64, Зеруки, 45+2 - Педро (пенальти), 83

xG: 1.99 - 2.13

Удары: 15 - 8

Удары в створ: 5 - 4

Атаки: 97 - 94

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