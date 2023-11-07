Боруссия - Ньюкасл: результат матча

Во вторник, 7 ноября, в рамках группового этапа ЛЧ Боруссия принимала дома Ньюкасл.

Сразу же с первых минут Боруссия начала оказывать огромное давление на гостей, создавая момент за момент. Почти полчаса простояла защита Ньюкасла, но все же рухнула. Фюллькруг с Забитцером вдвоем разгромили защиту "сорок" и открыли счет.

После пропущенного гола Ньюкасла удалось немного выровнять игру и даже начать создавать атаки, но до конца первого тайма счет так и не изменился. Во втором тайме снова преимущество захватила Боруссия, особенно хорошую игру показывал Юлиан Брандт, который и стал автором второго гола уже в концовке матча.

Статистика матча Лиги чемпионов Боруссия - Ньюкасл

Боруссия - Ньюкасл 2:0

Голы: Фюллькруг, 26, Брандт, 79

Владение мячом: 46% - 54%

Ожидаемые голы (xG): 1.31 - 0.44

Удары: 16 - 10

Удары в створ: 9 - 5

Угловые: 7 - 6

Боруссия Д: Кобель - Зюле, Хуммельс, Шлоттербек, Рюэрсон - Забитцер, Брандт, Озджан, Нмеча, Адейеми (Ройс, 81) - Фюллькруг (Мукоко, 87).

Ньюкасл: Поуп - Триппьер, Шер, Ласселс, Холл (Альмирон, 46) - Бруно Гимараэс, Лонгстафф, Уиллок (Майли, 81) - Ливраменто, Жоэлинтон, Уилсон (Гордон, 46).

Предупреждения: Холл, 9

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