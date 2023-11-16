iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Судьи придумали пенальти и отменили гол на 95-й минуте, спасая Реал в матче женской Лиги чемпионов

Флорентино Перес вмешался и в женский футбол?
Сегодня, 09:47
Придуманный пенальти в матче Реал - Челси / Getty Images
Придуманный пенальти в матче Реал - Челси / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа женской Лиги чемпионов Реал на своем поле принимал Челси.

В первом тайме команды обменялись голами, но самое интересное произошло после перерыва.

Читай также: Астон Вилла сделала заявление касаемо своего игрока на фоне скандала со ставками

Лондонцы вышли вперед благодаря голу Керр. "Сливочные" старались сравнять счет, что получилось, однако со скандалом. Атенеа дель Кастильо заработала пенальти, но фол был совершен за несколько метров до штрафной. Кармона своим шансом воспользовалась, забив с одиннадцатиметровой отметки.

В компенсированное время Челси отправил третий мяч в ворота Реала, но в этом случае арбитр зафиксировал пассивный офсайд, который также сомнителен.

Реал - Челси 2:2
Голы: Кармона, 10, 79 (пен.) - Черльз, 41, Керр, 74

Ранее сообщалось, что в футболе могут изменить правила, чтобы защитить судей от оскорблений игроков.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Реал Мадрид

Статьи по теме

Будущий футболист Реала признался, что ненавидит ночные клубы и конфликты Будущий футболист Реала признался, что ненавидит ночные клубы и конфликты
Топ-клубы АПЛ могут составить конкуренцию Реалу за защитника Баварии Топ-клубы АПЛ могут составить конкуренцию Реалу за защитника Баварии
Реал намерен усилиться футболистом сборной Испании Реал намерен усилиться футболистом сборной Испании
Реал Мадрид интересуется лидерами Байера Реал Мадрид интересуется лидерами Байера
Помочь журналистам

Видео

Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции
Усик - Фьюри: онлайн-трансляция пресс-конференции

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль выпала из ТОП-100
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Шахтер принес очки, Заря помогла Израилю максимально приблизиться к Украине
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров

Последние новости

Европа12:58
Рух договорился о сотрудничестве и поддержке ВСУ с трехкратным чемпионом Норвегии
Бокс12:55
"Тайсон, где ты?": Усик прибыл в Лондон на анонс боя с Фьюри
Евро-202412:32
УЕФА уменьшил количество игроков в заявке на Евро-2024
Европа12:31
Судаков рассказал, чьей игрой восхищался в детстве
Бокс12:10
Кроуфорд назвал своего следующего соперника
Европа11:59
Судаков: Мы мечтаем о победе над Италией и попадании на Евро
Бокс11:44
Промоутер сообщил, когда состоится бой Ломаченко - Стивенсон
Украина11:21
УАФ продлила контракт с Лучи несмотря на желание клубов провести суддейскую реформу
Олимпийские виды11:20
МОК призвал страны отказаться от участия в российских Играх дружбы
Европа11:00
"Наслаждается моментом": тренер Эвертона расхвалил Миколенко
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK