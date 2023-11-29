Хави: Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач

Испанец признал, что их есть с чем поздравить.

Главный тренер Барселоны Хави оценил победу над Порту и выход клуба в плей-офф Лиги чемпионов.

Отметим, что каталонцы впервые вышли в 1/8 финала ЛЧ без Месси и при Хави, ранее был только плей-офф ЛЕ.

Хави признался, что доволен командой и тем духом, который его подопечные продемонстрировали на поле. Еще не все проблемы команды решены, однако сегодня их есть с чем поздравить.

"Я очень рад за команду и клуб. Мы обязаны были выйти в 1/8 финала после двух неудач, приводивших нас в ЛЕ. Мы провели отличный матч против отличной команды, правильно отреагировали на пропущенный гол. При 0:1 все виделось в мрачных тонах. Во втором же тайме мы превосходили Порту.

Я сказал игрокам, что нужно больше рисковать, отправлять мяч вперед. Канселу оставался свободным, и мы нашли его передачей. Иньяки Пенья провел отличный матч, проявил потрясающий характер. Он не только помог нам сэйвами, но и в розыгрыше.

В Барселоне не бывает такого, что все проблемы решены, но в этот день клуб можно поздравить", – цитирует Хави Diario Sport.

Напомним, что у нас вы можете ознакомиться со всеми командами, которые вышли в плей-офф ЛЧ.

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