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Тренер Антверпена пожаловался на судейство в проигранном матче с Шахтером

Марк ван Боммель выделил моменты, в которых остался недоволен решениями арбитра.
Сегодня, 10:18
Марк ван Боммель / Getty Images
Марк ван Боммель / Getty Images

Главный тренер Антверпена Марк ван Боммель раскритиковал работу судей в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с Шахтером.

"Горняки" одержали минимальную победу 1:0 благодаря голу Николая Матвиенко и гарантировали себе еврокубковую весну, а бельгийская команда осталась без единого набранного очка на последней строчке в группе.

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"Арбитр дал двум нашим игрокам по желтой карточке за якобы удар локтем. Но не их капитану Степаненко за ошибку, которую я делал 25 раз в карьере и получил 25 карточек. А в случае с Янссеном считаю, что там был пенальти (контакт с Бондарем на 54-й минуте. - прим.). Они также играли рукой в штрафной во время углового.

Кто работал на VAR? Мне еще интересно, что они видят. Скажите? Не хочу уделять этому большое внимание, но мы говорим о человеке. Кто стоит за этим экраном? Достаточно ли они компетентны? Понимают ли они футбол? Мы проиграли не из-за них, но иногда у меня возникает такой вопрос. Что мы еще должны сделать? Отменить VAR?" - приводит слова ван Боммеля Gazet van Antwerpen.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Антверпен (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер антверпен марк ван боммель

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