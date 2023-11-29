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Зубков: С Порту будет решающая игра, будем стремиться только победить

Вингер Шахтера высказался о выступлении в Лиге чемпионов.
Сегодня, 10:55
Александр Зубков / Getty Images
Александр Зубков / Getty Images

Игрок Шахтера Александр Зубков прокомментировал победу над Антверпеном (1:0) в пятом туре группового раунда Лиги чемпионов и дальнейшие перспективы донецкой команды.

Вингер "горняков" был признан лучшим игроком поединка. Он отличился ассистом на Николая Матвиенко, гол которого стал единственным в противостоянии с бельгийской командой.

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"Действительно приятно получить эту награду. Думаю, что вся команда очень усердно работала. Каждый игрок боролся друг за друга до последней минуты. Нужно похвалить всю команду.

Мы рады, что продолжим борьбу за место в плей-офф Лиги чемпионов. Это отличный результат, поэтому продолжаем работать.

Посмотрим, что дальше. У нас девять очков, так что сейчас мы можем позволить себе немного помечтать. С Порту будет решающая игра, полная эмоций. Мы будем стремиться только победить", - приводит слова Зубкова официальный сайт УЕФА.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Антверпен (1:0).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер антверпен Александр Зубков

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Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен
Победный гол Матвиенко в обзоре матча Шахтер - Антверпен

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