Бондаренко: Счастливы гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель

Полузащитник Шахтера Артем Бондаренко поделился впечатлениями от победного результата в матче пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с Антверпеном.

"Горняки" обыграли бельгийскую команду со счетом 1:0 и гарантировали себе еврокубковую весну.

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"Мы очень счастливы выиграть и гарантировать себе место в Лиге Европы, но это не максимальная цель. Знаем нашу следующую цель и будем идти к ней. Надеюсь, все получится. Мы выиграли, несмотря на то что поле было плохого качества, но проявили характер, и все сложилось как следует.

План заключался в том, чтобы всегда контролировать мяч и игру. Но поле действительно было очень тяжелым, все понимали, что лишний раз не следует рисковать, ведь красивый футбол - это красивый футбол, а результат нужен. Поэтому в некоторых моментах мы не усложняли и играли надежнее и проще. В целом результат есть, потому все хорошо", - приводит слова Бондаренко официальный сайт Шахтера.

Напомним, на ISPORT доступно видео гола и лучших моментов матча Шахтер - Антверпен (1:0).

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