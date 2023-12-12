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Серхио Рамос – самый результативный защитник в истории Лиги чемпионов

Испанец обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса.
Вчера, 22:34
Серхио Рамос / Getty Images
Серхио Рамос / Getty Images

Защитник Севильи Серхио Рамос отметился голом в матче Лиги чемпионов против Ланса (1:2).

Испанский футболист реализовал пенальти на 79-й минуте.

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Для 37-летнего игрока это 17-й забитый мяч в Лиге чемпионов. Серхио Рамос стал рекордсмен среди защитников.

Испанец обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса, которые забили по 16 голов в турнире.

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