Серхио Рамос – самый результативный защитник в истории Лиги чемпионов

Защитник Севильи Серхио Рамос отметился голом в матче Лиги чемпионов против Ланса (1:2).

Испанский футболист реализовал пенальти на 79-й минуте.

Читай также: Ночной кошмар Пике: Рамос вручил Шакире Латинский Грэмми за песню о ее бывшем муже

Для 37-летнего игрока это 17-й забитый мяч в Лиге чемпионов. Серхио Рамос стал рекордсмен среди защитников.

Испанец обошел Жерара Пике и Роберто Карлоса, которые забили по 16 голов в турнире.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!