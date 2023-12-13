Шахтер без шансов проиграл Порту в Юношеской Лиге УЕФА

В среду, 13 декабря, Шахтер U-19 встречался с ПортуU-19 в рамках шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Подопечные Алексея Белика не сумели навязать борьбу, проиграв встречу со счетом - 0:2. В составе португальцев забивали Канде и Мора.

Порту U-19 - Шахтер U-19 2:0

Голы: Канде, 47, Родриго Мора, 63

Таким образом, Шахтер U-19 занял третье место в группе, набрав шесть очков за шесть игр. Лидерами стали Порту и Барселона, а квартет замкнул Антверпен.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов также встретятся первые команды донецкого и португальского клубов. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

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