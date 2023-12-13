iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Шахтер без шансов проиграл Порту в Юношеской Лиге УЕФА

"Горняки" завершили выступление в еврокубковом турнире.
Сегодня, 18:27
Порту U-19 переиграл Шахтер U-19 / ФК Шахтер Донецк
Порту U-19 переиграл Шахтер U-19 / ФК Шахтер Донецк

В среду, 13 декабря, Шахтер U-19 встречался с ПортуU-19 в рамках шестого тура группового этапа Юношеской лиги УЕФА.

Подопечные Алексея Белика не сумели навязать борьбу, проиграв встречу со счетом - 0:2. В составе португальцев забивали Канде и Мора.

Порту U-19 - Шахтер U-19 2:0
Голы: Канде, 47, Родриго Мора, 63

Таким образом, Шахтер U-19 занял третье место в группе, набрав шесть очков за шесть игр. Лидерами стали Порту и Барселона, а квартет замкнул Антверпен.

Напомним, что сегодня в Лиге чемпионов также встретятся первые команды донецкого и португальского клубов. Стартовый свисток в поединке прозвучит в 22:00 по киевскому времени. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: шахтер порту Юношеская лига УЕФА

Статьи по теме

Порту - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов Порту - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Экс-тренер Шахтера высказался о важности матча против Порту Экс-тренер Шахтера высказался о важности матча против Порту
Прометей - Бешикташ: онлайн-трансляция матча Еврокубка Прометей - Бешикташ: онлайн-трансляция матча Еврокубка
Вулверхэмптон отстранил своего защитника за неадекватное поведение Вулверхэмптон отстранил своего защитника за неадекватное поведение
Помочь журналистам

Видео

Минимальное поражение и вылет Манчестер Юнайтед из еврокубков в обзоре матча с Баварией
Минимальное поражение и вылет Манчестер Юнайтед из еврокубков в обзоре матча с Баварией

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Байндль, Ястремская и Снигур поднялись
просмотров
Биатлон-2023/2024: расписание и результаты второго этапа Кубка мира
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко и Крутых поднялись в рейтинге, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Еврокубки18:48
Прометей - Бешикташ: онлайн-трансляция матча Еврокубка
Европа18:42
Вулверхэмптон отстранил своего защитника за неадекватное поведение
Лига Чемпионов18:27
Шахтер без шансов проиграл Порту в Юношеской Лиге УЕФА
Европа18:11
Бавария готовит серьеную перестройку летом
Бокс17:58
Усик вошел в тройку лучших рейтинга P4P от ESPN
Европа17:50
Роналду инвестировал солидную сумму в компанию из страны-террориста
Бокс17:40
Удивил выбором: Уайлдер назвал самого грозного панчера
Лига Чемпионов17:35
Порту - Шахтер: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов
Европа17:25
Челси продолжит подписывать долгосрочные контракты, несмотря на ограничения АПЛ
Киберспорт17:15
BLAST Premier Fall Final 2023: FaZe обыграли Heroic, MOUZ проиграли G2
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK