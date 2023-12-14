Ньюкасл - Милан 1:2 видео голов и лучших моментов матча 13.12.2023

Миланский гранд пробился в Лигу Европы, отправив Ньюкасл на последнее место.

В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ньюкасл на своем поле принимал Милан.

В первом тайме английский клуб вел в счете после гола Жоэлинтона.

После перерыва подопечные Пиоли собрались и показали характер. Сначала голом отметился Пулишич, а в концовке забил Чуквуезе.

Благодаря победе Милан отправился в плей-офф Лиги Европы, а Ньюкасл пролетел мимо еврокубков.

Смотреть видео голов матча Ньюкасл - Милан в Лиге чемпионов:

Ньюкасл - Милан 1:2

Голы: Жоэлинтон, 33 - Пулишич, 59, Чуквуезе, 84

Ньюкасл: Дубравка - Триппьер (Берн, 63), Шер, Ласселс, Ливраменто - Бруно Гимараэс, Майли (Лонгстафф, 71), Жоэлинтон - Альмирон, Гордон (Исак, 62), Уилсон.

Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци - Лофтус-Чик (Побега, 73), Рейндерс, Муса (Чуквуэзе, 83) - Пулишич (Йович, 73), Леау (Бартезаги, 88), Жиру (Окафор, 83).

Предупреждения: Жоэлинтон, 72 - Леау, 40, Меньян, 45+1, Йович, 78, Муса, 80, Флоренци, 90

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