Ньюкасл - Милан 1:2 видео голов и лучших моментов матча 13.12.2023
В рамках шестого тура группового этапа Лиги чемпионов Ньюкасл на своем поле принимал Милан.
В первом тайме английский клуб вел в счете после гола Жоэлинтона.
После перерыва подопечные Пиоли собрались и показали характер. Сначала голом отметился Пулишич, а в концовке забил Чуквуезе.
Благодаря победе Милан отправился в плей-офф Лиги Европы, а Ньюкасл пролетел мимо еврокубков.
Смотреть видео голов матча Ньюкасл - Милан в Лиге чемпионов:
Ньюкасл - Милан 1:2
Голы: Жоэлинтон, 33 - Пулишич, 59, Чуквуезе, 84
Ньюкасл: Дубравка - Триппьер (Берн, 63), Шер, Ласселс, Ливраменто - Бруно Гимараэс, Майли (Лонгстафф, 71), Жоэлинтон - Альмирон, Гордон (Исак, 62), Уилсон.
Милан: Меньян - Калабрия, Томори, Эрнандес, Флоренци - Лофтус-Чик (Побега, 73), Рейндерс, Муса (Чуквуэзе, 83) - Пулишич (Йович, 73), Леау (Бартезаги, 88), Жиру (Окафор, 83).
Предупреждения: Жоэлинтон, 72 - Леау, 40, Меньян, 45+1, Йович, 78, Муса, 80, Флоренци, 90
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