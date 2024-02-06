Лацио - Бавария: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 14.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 14 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют Лацио (Италия) и Бавария (Германия).

Римский коллектив вполне может создать сенсацию, обыграв одного из претендентов на победу в турнире.

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Матч между Лацио и Баварией пройдет на стадионе Стадио Олимпико в Риме. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча Лацио - Бавария

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф итальянский коллектив вышел из группы со второго места, где были Атлетико, Фейеноорд и Селтик. Бавария выиграла квартет, в котором находились Копенгаген, Галатасарай и Манчестер Юнайтед.

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