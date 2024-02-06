ПСЖ - Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 14.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.

В среду, 14 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют французский ПСЖ и испанский Реал Сосьедад.

Парижане мечтают выиграть турнир уже какой год подряд, но этого им пока не удалось. Сейчас на их пути первый соперник - мощный середняк Испании, который готов удивлять.

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Матч между ПСЖ и Реал Сосьедадом пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча ПСЖ - Реал Сосьедад

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф парижский коллектив вышел из группы со второго места, где были Боруссия Д, Ньюкасл и Милан. Реал Сосьедад выиграла квартет, в котором были Интер, Бенфика и Зальцбург.

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