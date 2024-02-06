ПСЖ - Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 14.02.2024
В среду, 14 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют французский ПСЖ и испанский Реал Сосьедад.
Парижане мечтают выиграть турнир уже какой год подряд, но этого им пока не удалось. Сейчас на их пути первый соперник - мощный середняк Испании, который готов удивлять.
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Матч между ПСЖ и Реал Сосьедадом пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Смотреть онлайн трансляцию матча ПСЖ - Реал Сосьедад
В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".
В плей-офф парижский коллектив вышел из группы со второго места, где были Боруссия Д, Ньюкасл и Милан. Реал Сосьедад выиграла квартет, в котором были Интер, Бенфика и Зальцбург.
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