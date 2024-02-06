iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

ПСЖ - Реал Сосьедад: онлайн-трансляция матча Лиги чемпионов 14.02.2024

Команды встретятся в плей-офф Лиги чемпионов. Следи за событиями этого противостояния в онлайн-трансляции на ISPORT.ua.
Сегодня, 12:08
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

В среду, 14 февраля, продолжится главный еврокубковый турнир - Лига чемпионов. В рамках 1/8 финала сыграют французский ПСЖ и испанский Реал Сосьедад.

Парижане мечтают выиграть турнир уже какой год подряд, но этого им пока не удалось. Сейчас на их пути первый соперник - мощный середняк Испании, который готов удивлять.

Читай также: Какие шансы Лунина и Зинченко. Суперкомпьютер назвал фаворита Лиги чемпионов

Матч между ПСЖ и Реал Сосьедадом пройдет на стадионе Парк де Пренс в Париже. Стартовый свисток встречи прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Смотреть онлайн трансляцию матча ПСЖ - Реал Сосьедад

В Украине первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов покажет видеосервис MEGOGO. В данном случае поединок будет транслировать канал "MEGOGO Футбол 1".

В плей-офф парижский коллектив вышел из группы со второго места, где были Боруссия Д, Ньюкасл и Милан. Реал Сосьедад выиграла квартет, в котором были Интер, Бенфика и Зальцбург.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Реал Сосьедад

Статьи по теме

ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня ПСЖ хочет заменить Мбаппе форвардом мирового уровня
"Твое лицо, когда увидел испанский инсайд": Довбик забавно отреагировал на новость о своей травме "Твое лицо, когда увидел испанский инсайд": Довбик забавно отреагировал на новость о своей травме
Одного Цыганкова не хватило: Жирона потеряла очки в матче с Реал Сосьедадом Одного Цыганкова не хватило: Жирона потеряла очки в матче с Реал Сосьедадом
Мбаппе принял решение перейти в Реал - источник Мбаппе принял решение перейти в Реал - источник
Помочь журналистам

Видео

Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение
Шокирующий удар локтем: в Сети появилось видео, как Фьюри получил брутальное рассечение

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина, Костюк и Цуренко опустились, Завацкая поднялась
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Джокович - первая ракетка, Сачко опустился на одно место, Крутых упал на 28 позиций
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей 18-го тура
просмотров

Последние новости

Европа15:05
Довбик успеет восстановиться к матчу с Реалом
НБА14:40
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: Леброн Джеймс возглавил рейтинг
Биатлон14:31
Старт чемпіонату світу з біатлону опинився під загрозою перенесення через пошкодження арени
Киберспорт14:18
IEM Katowice 2024: онлайн-трансляция матчей Monte - G2, Heroic - GamerLegion
Бокс14:05
"Рассечение открылось в третьем раунде": виновник срыва боя Фьюри - Усик рассказал об инциденте
Лига Европы13:38
Шахтер - Марсель: где смотреть матч Лиги Европы
Украина13:30
Трансферы УПЛ: Шахтер приобрел грузинского защитника, Банада сменил ЛНЗ на Верес
Украина13:19
Верес подписал бывшего полузащитника Александрии
Лига Европы13:04
Шахтер - Марсель: прогноз на матч Лиги Европы
Бокс12:41
Бывший соперник Ломаченко назвал фаворита его боя с Камбососом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK