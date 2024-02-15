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Лацио - Бавария 1:0 Видео гола и обзор поединка Лиги чемпионов

Итальянский клуб сделал заявку на выход в четвертьфинал турнира.
Сегодня, 07:22
Лацио - Бавария / Getty Images
Лацио - Бавария / Getty Images

Лацио на своем поле победил Баварию (1:0) в рамках первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов.

Судьбу поединка решил один эпизод, который начался с удаления Упамекано. Римский коллектив получил пенальти, который реализовал Иммобиле.

Бавария за всю встречу нанесла 17 ударов, но ни один из них не был в створ.

Ответный поединок команд пройдет 5 марта в Германии.

Видео гола и обзор матча Лацио - Бавария в Лиге чемпионов:

Лацио - Бавария 1:0
Гол: Иммобиле (пенальти), 69

Лацио: Проведель - Марушич, Романьоли, Хила (Габаррон, 81), Хюсай (Ладзари, 60) - Луис Альберто (Камада, 81), Катальди, Гендузи - Фелипе Андерсон, Исаксен (Педро, 74), Иммобиле (Кастельянос, 74).

Бавария: Нойер - Мазрауи, Упамекано, Ким Мин Чжэ, Геррейру - Горетцка (де Лигт, 73), Киммих, Мюллер (Шупо-Мотинг, 81), Сане (Тель, 81), Мусиала - Кейн.

Предупреждения: Упамекано, 67, Киммих, 68

Удаление: Упамекано, 67

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария лацио

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