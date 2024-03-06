iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам

Немец находится в шаге от абсолютного достижения.
Сегодня, 00:25
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Мануэль Нойер установил новый рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в истории Лиги чемпионов.

Бавария победила Лацио со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

Читай также: Бавария определилась с преемником Нойера

Нойер сыграл свой 57-й матч без пропущенных голов в турнире, сравнявшись с Икером Касильясом, бывшим голкипером Реала. При этом Нойер сыграл на 41 матч меньше, чем испанец.

Отметим, на третьем месте по данному показателю находится голкипер Джанлуиджи Буффон с 52 сухими матчами.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария Мануэль Нойер

Статьи по теме

В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана В Баварии оценили, во сколько обойдется трансфер лидера Милана
Стали известны причины неудачных переговоров Баварии с Дэвисом о продлении контракта Стали известны причины неудачных переговоров Баварии с Дэвисом о продлении контракта
Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком Бавария постарается продлить контракт с ключевым игроком
Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо Почти уговорили: Стало известно, куда перейдет Алонсо
Помочь журналистам

Видео

Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс
Дубль Крыськива и удаление Илича в обзоре матча Шахтер - Кривбасс

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2023/2024: вскоре стартует восьмой этап Кубка мира
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина в топ-20, Костюк и Ястремская поднялись
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина закрепила за собою позицию выше Сербии и Польши
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров

Последние новости

Европа00:53
Манчестер Юнайтед завален заявками от агентов разных тренеров
Европа00:50
Харри Кейн: статистика-2023/2024
Европа00:44
Байер может заменить Алонсо другой легендой Реала
Лига Чемпионов00:27
Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Лига Чемпионов00:25
Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам
Европа00:11
Киллиан Мбаппе: статистика-2023/2024
Лига Чемпионов00:06
Лига чемпионов: Бавария и ПСЖ - первые четвертьфиналисты
Вчера, 23:55
Лига Чемпионов23:55
Кейн и компания буквально уничтожили Лацио в ответном матче 1/8 финала ЛЧ
Лига Чемпионов23:55
Дубль Мбаппе помог ПСЖ обыграть Реал Сосьедад и выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов
Бокс23:23
"Только в мечтах Джошуа": Фьюри оценил прогноз Энтони на свой бой с Усиком
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK