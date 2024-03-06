Нойер повторил рекорд Касильяса в Лиге чемпионов по "сухим" матчам

Немец находится в шаге от абсолютного достижения.

Мануэль Нойер установил новый рекорд по количеству матчей без пропущенных голов в истории Лиги чемпионов.

Бавария победила Лацио со счетом 3:0 в ответном матче 1/8 финала ЛЧ.

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Нойер сыграл свой 57-й матч без пропущенных голов в турнире, сравнявшись с Икером Касильясом, бывшим голкипером Реала. При этом Нойер сыграл на 41 матч меньше, чем испанец.

Отметим, на третьем месте по данному показателю находится голкипер Джанлуиджи Буффон с 52 сухими матчами.

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