Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио
Вашему вниманию голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
Во вторник, 5 марта, Бавария в ответном матче разгромила Лацио в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.
Римский клуб вел после первого матча, однако ответный сразу пошел не по плану. Бавария осадила штрафную "орлов" и еще до перерыва забила дважды - отличились Кейн и Мюллер.
Во втором тайме Бавария во всей красе продемонстрировала доминириующий футбол, однако забить удалось лишь единожды. Однако и этого счета достаточно, чтобы пройит дальше.
Видео голов и обзор матча Бавария - Лацио
Бавария - Лацио 3:0
Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2
Ожидаемые голы (xG): 3.48 - 0.33
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 22 - 4
Удары в створ: 7 - 0
Фолы: 14 - 9
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