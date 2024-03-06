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Камбек Тухеля в видеообзоре матча Лиги чемпионов Бавария - Лацио

Вашему вниманию голы и лучшие моменты ответного матча 1/8 финала ЛЧ.
Сегодня, 00:27
Бавария - Лацио / Getty Images
Бавария - Лацио / Getty Images

Во вторник, 5 марта, Бавария в ответном матче разгромила Лацио в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

Римский клуб вел после первого матча, однако ответный сразу пошел не по плану. Бавария осадила штрафную "орлов" и еще до перерыва забила дважды - отличились Кейн и Мюллер.

Во втором тайме Бавария во всей красе продемонстрировала доминириующий футбол, однако забить удалось лишь единожды. Однако и этого счета достаточно, чтобы пройит дальше.

Видео голов и обзор матча Бавария - Лацио

Бавария - Лацио 3:0
Голы: Кейн, 38, 66, Мюллер, 45+2

Ожидаемые голы (xG): 3.48 - 0.33
Владение мячом: 62% - 38%
Удары: 22 - 4
Удары в створ: 7 - 0 
Фолы: 14 - 9

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Бавария Мюнхен

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