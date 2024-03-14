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Лунин попал в символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов по версии WhoScored

Авторитетный портал отметил игру вратаря Реала в первом матче противостояния с Лейпцигом.
Сегодня, 16:11
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

Статистический портал WhoScored составил символическую сборную 1/8 финала Лиги чемпионов.

Место в воротах с оценкой 7.53 балла в команде лучших на этой стадии еврокубка занял украинский голкипер Реала Андрей Лунин по итогам двухматчевого противостояния с Лейпцигом, победителем из которого вышли мадридцы - 1:0, 1:1.

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"Вратарь Реала Андрей Лунин показал самый высокий результат в Лиге чемпионов в этом сезоне в первом матче против РБ Лейпциг в прошлом месяце. В тот вечер украинский голкипер сделал в общей сложности девять сэйвов, благодаря чему "сливочные" покинули Германию без пропущенных мячей и с итоговым решающим преимуществом в один гол", - пишет WhoScored.

Источник: whoscored.com

Ранее сообщалось, что тренер Реала Карло Анчелотти беспокоится из-за вызова Лунина в стан сборной Украины.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Реал Мадрид Андрей Лунин

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