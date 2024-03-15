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Нойер - о жеребьевке: Это будут две тяжелые игры

В Мюнхене не недооценивают соперника.
Сегодня, 18:58
Мануэль Нойер / Getty Images
Мануэль Нойер / Getty Images

Мануэль Нойер прокомментировал результаты жеребьевки Лиги чемпионов.

Напомним, что Бавария получила в соперники лондонский Арсенал. И Нойер считает, что немецкому клубу придется очень тяжело.

"Арсенал - это очень сильная команда с очень хорошим духом. Они сейчас на вершине Премьер-лиги не просто так. Это будут две тяжелые игры, нам придется показать, на что мы способны, если мы хотим пройти дальше. Это будет интригующий поединок, мы с нетерпением ждем матчи и счастливы, что сможем сыграть в этих играх", - приводит слова кипера сайт УЕФА.

Отметим, что Арсенал сейчас идет на первом месте в АПЛ, опережая Ливерпуль лишь по разнице мячей. Бавария, в свою очередь, идет второй, отставая от Байера на 10 пунктов.

Со всеми результатами жеребьевки Лиги чемпионов вы можете ознакомиться на нашем сайте.

 

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