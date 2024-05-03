Ливерпуль возвращается в Лигу чемпионов

Ливерпуль объявил, что гарантировал себе участие в Лиге чемпионов на сезон-2024/25.

Это стало возможным благодаря поражению Тоттенхэма на Стэмфорд Бридж.

После 35 туров команда Юргена Клоппа идет на третьем месте с 75 очками. "Шпоры" расположились на 5-й строчке с 60 очками после 34 игр и уже не обгонят Ливерпуль.

Таким образом команда возвращается в главный евротурнир спустя год отстутствия.

С расписанием и результатами текущего розыгрыша ЛЧ вы можете ознакомиться на нашем сайте.

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