Боруссия Дортмунд - Реал: где смотреть финал Лиги чемпионов 01.06.2024
В субботу, 1 июня, состоится решающий матч Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором сыграют немецкая Боруссия и испанский Реал.
Команды определят того, кто навсегда впишет свое имя в историю турнира, который проводится последний раз в прежнем формате.
Финальный поединок Лиги чемпионов состоится в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.
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Где смотреть матч Боруссия Дортмунд - Реал
На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Лиги чемпионов, где можно смотреть ход противостояния между Боруссией и Реалом. Матч начнется 1 июня в 22:00 по киевскому времени.
Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1".
В своей истории Боруссия и Реал провели между собой четырнадцать матчей. Последний раз команды пересекались в 2017 году на групповой стадии Лиги чемпионов. В обоих случаях победу праздновал королевский клуб (3:1, 3:2).
Где состоится матч Боруссия Дортмунд - Реал
Финальный поединок Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом состоится в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли. Арена была построена на месте старого Уэмбли. Строительство шло с 2003 по 2007 год. Стадион вмещает 90 тисяч зрителей.
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