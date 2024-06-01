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Боруссия Дортмунд - Реал: где смотреть финал Лиги чемпионов 01.06.2024

Узнайте на ISPORT, где смотреть поединок, а также место и время его проведения. Команды встретятся в решающем матче Лиги чемпионов-2023/24.
Сегодня, 09:28
Санчо, Беллингем, Ройс и Модрич / UEFA.COM
Санчо, Беллингем, Ройс и Модрич / UEFA.COM

В субботу, 1 июня, состоится решающий матч Лиги чемпионов сезона-2023/24, в котором сыграют немецкая Боруссия и испанский Реал. 

Команды определят того, кто навсегда впишет свое имя в историю турнира, который проводится последний раз в прежнем формате.

Финальный поединок Лиги чемпионов состоится в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по Киеву.

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Где смотреть матч Боруссия Дортмунд - Реал

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи Лиги чемпионов, где можно смотреть ход противостояния между Боруссией и Реалом. Матч начнется 1 июня в 22:00 по киевскому времени.

Также на территории Украины матч будет доступен для просмотра на OTT-платформе MEGOGO. Здесь матч покажет канал "MEGOGO Футбол 1". 

В своей истории Боруссия и Реал провели между собой четырнадцать матчей. Последний раз команды пересекались в 2017 году на групповой стадии Лиги чемпионов. В обоих случаях победу праздновал королевский клуб (3:1, 3:2).

Где состоится матч Боруссия Дортмунд - Реал

Финальный поединок Лиги чемпионов между Боруссией и Реалом состоится в Лондоне (Англия) на стадионе Уэмбли. Арена была построена на месте старого Уэмбли. Строительство шло с 2003 по 2007 год. Стадион вмещает 90 тисяч зрителей.

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