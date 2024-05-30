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Футбол

Украина, Франция и другие: страны с одной победой в еврокубках

ISPORT рассказывает о единственных выигранных трофеях на уровне европейских турниров для разных стран.
Вчера, 12:10
Неймар в отчаянии и радостный Срна/коллаж Василий Войтюк via Getty Images
Неймар в отчаянии и радостный Срна/коллаж Василий Войтюк via Getty Images

В преддверии завершился второй еврокубковый финал этого сезона, в котором победу праздновал греческий Олимпиакос.

На этом фоне ISPORT решил вспомнить все европейские страны, имеющие в своем активе только одну победу в еврокубках.

Мы рассматривали страны по определенным условиям:

  • Принимали во внимание только действующие еврокубки (Лига чемпионов/КЕЧ, Лига Европы/КУЕФА, Лига конференций) и не считались с теми, которых уже давно нет (например, Кубок обладателей Кубков);
  • Принимали во внимание результаты клубов только из ныне существующих стран;

Украина

Победитель: Шахтер Донецк, Кубок УЕФА-2009

Тот безумный сезон для украинского футбола запомнился многим любителям футбола. Тогда наши команды круто сыграли в еврокубках, а "Динамо" и "Шахтер" вообще сошлись в очном противостоянии в полуфинале Кубка УЕФА.

Источник: Getty Images

Сильнее оказались "горняки", которые и в финале турнира, в тяжелом матче, смогли одолеть немецкий Вердер и принести Украине пока единственную победу в еврокубках.

Позже Шахтер еще добирался в полуфинал Лиги Европы, а Днепр играл в решающем матче, но трофею завоевать не смог.

Греция

Победитель: Олимпиакос, Лига конференций-2024

Та победа, которая дала повод написать этот материал. Олимпиакос никогда не был в финалах еврокубков и вот свое первое мероприятие в них отпраздновал победой. Причем победой на глазах у греческих болельщиков.

Источник: Getty Images

Интересно, что раньше другой греческий клуб – Панатинаикос – играл в финале Кубка европейских чемпионов, но проиграл Аяксу в 1971 году.

Шотландия

Победитель: Селтик, Кубок европейских чемпионов-1967

Гениальная победа команды, собранной не просто из шотландцев, а из уроженцев Глазго и близлежащих сел и городков. Такое достижение вряд ли кто-нибудь повторит.

Источник: Getty Images

Но в целом шотландцев можно назвать самыми невезучими в этом списке. После той победы в Селтике был проигран финал КЕЧ в 1970 году, а в Кубке УЕФА/Лиге Европы вообще было четыре финала, ни один из которых выиграть не удалось. Самый свежий случай был в 2022 году, когда Рейнджерс проиграли Айнтрахту.

Стоит отметить, что у Шотландии есть две победы в Кубке Обладателей Кубков.

Бельгия

Победитель: Брюгге, Кубок УЕФА-1983

В конце 70-х и начале 80-х бельгийские клубы за восемь лет сыграли в четырех еврофиналах, но выиграли только один из них.Проигравшей оказалась "проклятая" Бенфика, которая по сумме двух матчей уступила в финале КУЕФА Андерлехту.

До этого в 1976 и 1978 было два поражения Брюгге от Ливерпуля, сначала в Кубке УЕФА, а затем и в КЕЧ. А на следующий год после победы в еврокубке, Андерлехт снова вышел в финал и не смог обыграть другой английский клуб, на этот раз Тоттенхэм.

Румыния

Победитель: Стяуа, КЕЧ-1986

Финал имени Гельмута Дукадама – тогда румынский голкипер в серии пенальти против Барселоны в проходившем в Испании финале смог парировать все четыре удара с 11-метровой отметки и принести своей стране победу в турнире.

Источник: Getty Images

Спустя три года у Стяуа был еще один финал КЕЧ, но в нем они были разгромлены Миланом со счетом 0:4.

Турция

Победитель: Галатасарай, КУЕФА-2000

В 2000 году Олег Лужный мог стать обладателем Кубка УЕФА, но ему этого не дал сделать турецкий Галатасарай. Тогда турки победили в серии пенальти, завершив матч в меньшинстве из-за удаления Георге Хаджи.

Источник: Getty Images

Любопытно, что это был единственный финал турецких клубов в истории.

Франция

Победитель: Марсель, ЛЧ-1993

Достаточно не ожидаемо видеть здесь страну так называемой ТОП-5, но уже как есть. В сезоне-1992/93 Олимпик Марсель вышел в финал Лиги чемпионов и обыграл минимально итальянский Милан.

Источник: Getty Images

А остальные финалы…

  • Поражение Реймса в первом розыгрыше КЕЧ (1956)
  • Еще один проигрыш Реймса Реалу (1959)
  • Сент-Этьен проиграл Баварии в 1976 году
  • Марсель перед победой уступил Црвене Звезде в 1991 году
  • Монако проиграло Порту в финале ЛЧ2004
  • ПСЖ не смог обыграть Баварию в 2020 году
  • Бастия уступила в финале Кубка УЕФА в 1978 году ПСВ
  • Бордо проиграл Баварии в 1996 году
  • В 1999 году Марсель не выиграл финал КУЕФА против Пармы
  • Через пять лет Марсель снова уступил, на этот раз Валенсии
  • В 2018 году был разгром все того же Марселя мадридским Атлетико

Источник: Getty Images

Это просто безумие, иметь столь плохой нрав в финалах. А ведь были еще два проигранных финала Кубка обладателей Кубков от Монако и ПСЖ, хотя парижане также один подобный трофей все же выиграли.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: еврокубки история

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