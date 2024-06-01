"Реал фаворит, но нам все равно": Наставник Боруссии высказался о статусе команд в финале ЛЧ

Эдин Терзич отметил, что его подопечным не впервые приходится быть андердогами.

Наставник Боруссии Дортмунд Эдин Терзич поделился мыслями о финале Лиги Чемпионов.

По словам немецкого специалиста, если его команда покажет смелость, то, ей удастся навязать борьбу Реалу.

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"Если бы нам пришлось играть десять матчей против Реала, то это было бы сложно. Но когда ты выходишь в финал, то в футболе возможно все. Главное - игра.

У нас было 60 матчей, чтобы подготовиться к сегодняшнему дню. Понятно, что они фавориты, но нам все равно - мы не были фаворитами ни против Атлетико, ни против ПСЖ.

Если мы будем смелыми и будем готовы показать, что здесь не для того, чтобы Реал поднял кубок, то у нас будет шанс", - сказал Терзич.

Напомним, финал Лиги чемпионов состоится сегодня, 1 июня, в 22:00 по Киеву.

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