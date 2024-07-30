Партизан – Динамо: Шовковский взял в Белград 27 футболистов

Киевское Динамо прибыло в Белград на ответный матч второго квалификационного раунда Лиги чемпионов против Партизана.

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Как сообщает клубная пресс-служба, Александр Шовковский взял с собой в Сербию 27 футболистов, среди которых четыре голкипера:

Вратари: Бущан, Нещерет, Игнатенко, Моргун;

Защитники: Дубинчак, Попов, Беловар, Дячук, Овчаренко, Себальос, Малыш, Михавко;

Полузащитники: Буяльский, Андриевский, Караваев, Ярмоленко, Шапаренко, Кабаев, Волошин, Диалло, Царенко, Бражко, Пихаленок, Лонвейк;

Нападающие: Супряга, Ванат, Пономаренко.

Напомним, в первом матче Динамо разгромило Партизан со счётом 6:2. Киевляне не оставили шансов сербам в Люблине. Победитель пары Динамо – Партизан в третьем квалификационном раунде встретится с шотландским ФК Рейнджерс.

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