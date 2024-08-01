"Должны были загнать эту команду куда подальше": Ванат оценил повторный разгром Партизана

Нападающий Динамо Владислав Ванат прокомментировал победу над Партизаном в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги чемпионов.

После 6:2 в первом поединке киевская команда снова разгромила сербского соперника со счетом 3:0 и вышла в следующую стадию отбора, где встретится с шотландским Рейнджерс.

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"Эмоции очень положительные, но нет даже сил, чтобы как-то их охарактеризовать. Довольные, что прошли дальше, выиграли уверенно оба матча, да еще и у такого соперника, на которого мотивация была запредельная.

Понимали, что у нас есть преимущество в четыре гола, но это не играло роли, поскольку должны были выйти и загнать эту команду куда подальше.

Я спросил Буяльского и Ярмоленко, можно ли мне пробить пенальти. Они разрешили, поэтому спасибо им за это. Футбол - командная игра, и они поступили по-командному, дали мне пробить, поэтому благодарен им.

Обсуждали ли, что эта победа крайне важна для Украины? Конечно, все читают новости, и то, что происходило в течение этих двух игр, какое было напряжение в соцсетях и интернете, все все понимали. Поэтому хорошо, что удалось выиграть, тем более уверенно.

Ждал второго матча против Партизана, чтобы окончательно оформить выход в следующий раунд. Уже с завтрашнего дня будем готовиться к Рейнджерс", - приводит слова Ваната официальный сайт клуба.

На ISPORT доступно видео голов и лучших моментов матча Партизан - Динамо (0:3).

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