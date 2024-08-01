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Вратарь Партизана: Никогда не пропускал 9 голов за 2 матча

Что ж, все бывает в первый раз.
Сегодня, 10:59
Александар Стоянович / Getty Images
Александар Стоянович / Getty Images

Голкипер сербского Партизана Александр Йованович поделился мыслями о противостоянии с Динамо.

По словам Йовановича, никак иначе, как позор, нельзя назвать выступление "бело-черных" в матчах с украинским грандом.

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"Позор, это позор. Нам должно быть стыдно, всем нам, кто был частью этих матчей".

Серб также признался, что никогда еще не пропускал 9 голов по итогам двух матчей.

"Никогда в своей карьере я не пропускал девять голов по сумме двух матчей. У меня горячая голова, и я сейчас нервничаю. Но мы все должны нервничать", - сказал Йованович.

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