Динамо - Зальцбург: анонс и прогноз матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов

ISPORT рассказывает о предстоящей дебютной схватке между украинским и австрийским клубами.

В среду, 21 августа, состоится первый матч противостояния Динамо и Зальцбурга в рамках раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов.

Коллективы находятся в шаге от попадания в основную часть главного еврокубка, который предстанет перед болельщиками в обновленном виде.

Встреча украинцев и австрийцев пройдет в польском Люблине на Люблин Арене. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Динамо - РБ Зальцбург

Люблин (Польша), Люблин Арена, 22:00

арбитр - Сандро Шерер (Швейцария)

Прямая трансляция - MEGOGO

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Источник: Getty Images

Путь к раунду плей-офф

Динамо Киев

Свой путь по квалификации Лиги чемпионов подопечные Александра Шовковского начали с дуэли с сербским Партизаном. И эта дуэль получилась слишком односторонней.

Украинский клуб просто уничтожил своего соперника в двухматчевом противостоянии, причем уже по итогам первой игры все всем стало понятно.

В Люблине сербы получили шесть мячей в свои ворота, сумев ответить лишь двумя голами. В Белграде ничего кардинальным образом не поменялось - 3:0 в пользу киевлян и Партизан помахал ручкой Лиге чемпионов, отправившись в квалификацию Лиги Европы.

Следующий соперник Динамо, которым стал Рейнджерс, создал куда больше проблем. Шотландцы успели спастись в первой игре, сравняв счет за 20 секунд до финального свистка, а в ответной игре они, даже играя в меньшинстве, могли победить.

Но в конце матча Александр Пихаленок и Назар Волошин успокоили украинских болельщиков, принеся столичному клубу победу и путевку в следующий раунд.

Источник: Getty Images

РБ Зальцбург

В отличие от своего будущего оппонента, австрийцы стартовали с третьего раунда квалификации. Там команда Пепа Лейндерса встретила сопротивление со стороны Твенте.

Домашний поединок Зальцбург выиграл достаточно уверенно, несмотря на итоговый счет (2:1). А вот в Нидерландах произошел самый настоящий триллер.

Австрийцы дважды за матч имели преимущество в два мяча и дважды они его упустили, еще и не реализовав пенальти в конце игры при счете 3:2.

Можно сказать, что Твенте просто не хватило времени, чтобы перевести игру в овертайм, ведь в конце именно они владели инициативой. Но Зальцбургу повезло и по сумме двух встреч (5:4) он прошел дальше.

Кадровые вопросы

В ответной игре против Партизана травму плеча получил Максим Дячук, неудачно приземлившись на газон в результате верховой борьбы. Центрбека уже прооперировали, ориентировочно он вернется в конце сентября.

А недавно киевляне объявили, что оба матча с Зальцбургом пропустит Матвей Пономаренко, у которого диагностировали повреждение связок голеностопного сустава.

Скорее всего, в заявку на матч не попадет и Владимир Шепелев, травировавший голеностоп в середине июля.

У Зальцбурга более существенные потери. Команде не помогут экс-форвард Шахтера Фернандо и полузащитник Такуму Кавамура.

Также под вопросом остается участие защитников Гендри Бланка, Дауда Гиндо и Леандро Моргалла.

Слова тренеров перед матчем

Александр Шовковский (Динамо)

Команда соперника молодая, амбициозная, играет в скоростной футбол, пытается диктовать свои условия на футбольном поле. Безусловно, нужно от всего их звена атаки ожидать обострения и быть осторожными при организации своей игры в обороне.

Пеп Лейндерс (Зальцбург)

Я неоднократно говорил - нужно заслужить право играть в Лиге чемпионов. Мы хотим снова упорно работать, когда будем играть с Динамо Киев, и снова играть в хороший футбол, который показывали в последнее время.

Ориентировочные составы

Динамо: Бущан - Караваев, Попов, Михавко, Вивчаренко - Пихаленок, Бражко, Шапаренко - Ярмоленко, Ванат, Кабаев.

Зальцбург: Блазвих - Дедич, Пьонтковски, Байду, Терзич - Бидструп, Гурна-Дуат, Чергорд - Нене, Ео, Глух.

Источник: Getty Images

Интересные факты

Динамо и Зальцбург ранее ни разу не встречались на одном футбольном поле;

с австрийскими командами Динамо играло 16 раз (11 побед, 2 ничьи, 3 поражения);

с украинскими командами Зальцбург играл 4 раза (1 победа, 3 поражения);

последний раз Динамо играло в групповом этапе Лиги чемпионов в сезоне-2021/22, Зальцбург планирует сыграть там шестой сезон подряд, ранее прервав 25-летнее отсутствие (1994-2019);

Зальцбург участвует в квалификации Лиги чемпионов впервые с сезона-2021/22;

Динамо выиграло лишь два из последних восьми домашних матчей в еврокубках (1 ничья, 5 поражений);

Зальцбург выиграл лишь один из последних двенадцати выездных матчей в еврокубках (5 ничьих, 6 поражений);

Прогноз

Динамо очень хорошо начало сезон, выиграв пять из шести матчей Лиги чемпионов и УПЛ. Однако у команды Шовковского присутствует заметная проблема с концентрацией.

Плюс киевляне не всегда пользуются преимуществом, которое на них сваливается, как это было в ответной игре против Рейнджерс. То есть, Динамо временами любит само себе создать проблемы. Пока что "бело-синим" удается с ними справляться.

Статистика у Зальцбурга та же: 5 из 6 матчей завершились победой, в чемпионате они выиграли все три поединка с общим счетом 9:3.

Очевидно, что австрийцы - это самый сложный соперник из всех трех, которые оказались на пути Динамо, что вовсе неудивительно.

Это же будет последняя серьезная проверка как футболистов, так и тренерского штаба Шовковского перед потенциальным участием в основной части Лиги чемпионов.

И хочется верить, что они подготовятся к ней как следует - плохая статистика Зальцбурга в выездных играх помогает настраиваться на позитив.

Прогноз ISPORT: победа Динамо 2:1.

Алексей Погорелов, ISPORT.ua

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