Сын экс-нападающего Шахтера: Буду болеть за Болонью в матче Лиги чемпионов

Сын бывшего форварда Шахтера Андрея Воробья, Максим Воробей, который пошел по стопам отца и тоже стал футболистом дал интервью клубной пресс-службе Болоньи. Именно за итальянский клуб он сейчас и играет.

По словам Максима, хотя сейчас он и является центральным полузащитником, его папа хотел, чтобы он стал нападающим.

"Когда я был ребенком, мой отец подталкивал меня быть нападающим, давая советы и заставляя упорно тренироваться. Затем, когда я вырос, я стал больше осознавать роль на поле, которую я хотел играть, и я вложил все, что имел, чтобы попасть в большой клуб, такой как Болонья.

Я приехал в Италию случайно, потому что друзья моей матери дали нам возможность пожить у них две недели, в течение которых мы поняли, что Италия - идеальная страна для нас, и мы решили начать здесь новую главу нашей жизни".

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Также Воробей-младший, который до этого лета выступал за Феральписало поделился мыслями о переходе в стан "россоблу",

"Когда Болонья решила сделать на меня ставку, я был очень взволнован и полон гордости. Для меня это большой шаг вперед, еще и потому, что первая команда играет в Лиге чемпионов. Родители сказали мне, чтобы я продолжал упорно работать и заслужил эту футболку".

Напоследок 18-летний полузащитник рассказал, что в матчах юношеской Лиги УЕФА и Лиги чемпионов будет поддерживать тот клуб, который он представляет.

"Я игрок Болоньи, поэтому буду болеть за команду, за которую играю, несмотря на то, что тренер команды Шахтера U-19 мой крестный отец (Алексей Белик - прим.) и играл с моим папой", - сказал Максим.

Воробей-младший является игроком состава Болоньи до 19 лет



Матч Болонья - Шахтер состоится завтра, 18 сентября, в 19:45. На нашем сайте будет онлайн-трансляция.

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