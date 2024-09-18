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Быстрый гол Пулишича и стандарты подопечных Слота: обзор матча Милан - Ливерпуль

Ливерпуль уверенно переиграл Милан на старте Лиги чемпионов.
Сегодня, 10:17
Милан - Ливерпуль / Getty Images
Милан - Ливерпуль / Getty Images

Ливерпуль уверенно обыграл итальянский Милан в первом туре основного этапа Лиги чемпионов, несмотря на пропущенный гол уже на третьей минуте игры.

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Милан быстро открыл счет в матче – в самом дебюте встречи голом отличился Кристиаш Пулишич, которому ассистировал Альваро Мората.

Подопечные Арне Слота принялись исправлять ситуацию поближе к среде первой половины встречи. Ибрагима Конате сравнял счет в матче после фланговой подачи на 23 минуте, а уже на 41-й Вирджил Ван Дейк вывел свою команду вперед - 1:2 по итогам первого тайма.

Вторая половина встречи началась нелестно для итальянцев. Травму получил основной голкипер Майк Меньян, замененный на 51 минуте встречи. На 67-й минуте еще один гол в ворота итальянцев забил Доминик Собослаи, установив окончательный счет во встрече.

Видео голов и обзор матча Милан - Ливерпуль:

Милан - Ливерпуль 1:3

Голы: Пулишич, 3 - Конате, 23, ван Дейк, 41, Собослаи, 67

Милан: Меньян (Торриани, 51) - Калабрия (Роял, 69), Павлович, Томори (Габбия, 84), Эрнандес - Фонана, Лофтус-Чик (Абрагам, 70) - Пулишич, Рейндерс, Леау

Ливерпуль: Бекер - Александра-Арнольд (Гомес, 79), ван Дейк, Конате, Цимикас - Гравенберх, Мак Аллистер (Эндо, 90) - Салах (Кьеза, 90), Собослаи, Гакпо (Диас) Нуньес, 68)

Предупреждение: Калабрия, Фофана - Мак Аллистер, Конате

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