Ливерпуль нашел замену Салаху

Руководство Ливерпуля рассматривает варианты подписания вингера Борусии ДьДжейми Байно-Гиттенса, а котором видят потенциальную замену Мохаммеду Салаху.

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Как сообщает издание BILD, между двумя клубами состоялся контакт относительно возможного трансфера. Немцы хотят за своего игрока 100 миллионов евро.

Стоит отметить, в сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс провел за шмелей 10 игр, у которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

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