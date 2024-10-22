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Ливерпуль нашел замену Салаху

Англичанам нужен полузащитник Боруссии Д.
Сегодня, 22:07
Мохамед Салах / Getty Images
Мохамед Салах / Getty Images

Руководство Ливерпуля рассматривает варианты подписания вингера Борусии ДьДжейми Байно-Гиттенса, а котором видят потенциальную замену Мохаммеду Салаху.

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Как сообщает издание BILD, между двумя клубами состоялся контакт относительно возможного трансфера. Немцы хотят за своего игрока 100 миллионов евро.

Стоит отметить, в сезоне 2024/25 Джейми Байно-Гиттенс провел за шмелей 10 игр, у которых забил четыре гола и отдал три результативных передачи.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Мохамед Салах ФК Ливерпуль

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