iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Фонсека – о матче с Ливерпулем в Лиге чемпионов: Команде не хватает смелости

Милан не смог ничего противопоставить Ливерпулю в домашнем матче.
Сегодня, 08:10
Паулу Фонсека / Getty Images
Паулу Фонсека / Getty Images

Милан уступил Ливерпулю в первом туре основного этапа Лиги чемпионов. Итальянцы забили первыми, но затем пропустили трижды (1:3).

Читай также: Пушич назвал сильные стороны Болоньи перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека подвел итоги игры, признавшись, чего не хватило его команде:

"Мы хорошо начали, но потом пропустили два гола по стандартным положениям, и они сменили игру. Нельзя допускать ошибок в таких матчах. Когда дела идут хорошо, команда имеет энтузиазм. Но когда возникают проблемы, команде не хватает смелости играть так же.

Я не думаю, что нам не хватало правильного настроения. Я считаю, что мы хорошо начали, но после пропущенных мячей команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение против такой команды, как Ливерпуль. Должен сказать, что Ливерпуль играл лучше", – цитирует Фонсеку УЕФА.

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов Милан встретится с леверкузенским Байером. Матч запланирован на вторник, 1 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Паулу Фонсека ФК Милан ФК Ливерпуль

Статьи по теме

Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки Милан уже рассматривает увольнение Фонсеки
Звезды Милана показательно проигнорировали Фонсеку в матче с Лацио - португалец высказался по поводу эпизода Звезды Милана показательно проигнорировали Фонсеку в матче с Лацио - португалец высказался по поводу эпизода
Алиссон заговорил о конкуренции с Мамардашвили - Ливерпуль близок к подписанию звезды Евро-2024 Алиссон заговорил о конкуренции с Мамардашвили - Ливерпуль близок к подписанию звезды Евро-2024
"Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове "Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове
Помочь журналистам

Видео

Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина вернуласьв в ТОП-50, падение Володько, Костюк лучшая из Украины
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил первую строчку рейтинга, лучший украинец выбыл из топ-300
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Бокс09:40
"Негодное состояние": появились подробности ареста Усика в Кракове
Лига Чемпионов09:40
Покер Кейна в обзоре матча Бавария - Динамо Загреб в Лиге чемпионов
Бокс09:20
"Были недоразумения": Усик записал видеобращение после своего освобождения в Польше
Бокс09:15
Польский пропоутер отреагировал на арест Усика в Кракове: Страшный позор на весь мир
08:44
Рекорд Эндрика, гол Мбаппе и нереальные сейвы Куртуа: обзор матча Реал - Штутгарт
Лига Чемпионов08:10
Фонсека – о матче с Ливерпулем в Лиге чемпионов: Команде не хватает смелости
Теннис07:42
Свитолина легла под нож - Элина показала фото из больницы, обратившись к фанатам
Бокс07:25
Усик впервые высказался по поводу своего ареста в аэропорту Кракова: Респект польским правоохранителям
Лига Чемпионов00:53
Эндрик - самый молодой автор гола Реала в рамках Лиги чемпионов
Бокс00:52
"Он едва стоял": промоутер Джошуа назвал победителя реванша Усик – Фьюри
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK