Фонсека – о матче с Ливерпулем в Лиге чемпионов: Команде не хватает смелости

Милан не смог ничего противопоставить Ливерпулю в домашнем матче.

Милан уступил Ливерпулю в первом туре основного этапа Лиги чемпионов. Итальянцы забили первыми, но затем пропустили трижды (1:3).

Читай также: Пушич назвал сильные стороны Болоньи перед матчем с Шахтером в Лиге чемпионов

Главный тренер итальянского клуба Паулу Фонсека подвел итоги игры, признавшись, чего не хватило его команде:

"Мы хорошо начали, но потом пропустили два гола по стандартным положениям, и они сменили игру. Нельзя допускать ошибок в таких матчах. Когда дела идут хорошо, команда имеет энтузиазм. Но когда возникают проблемы, команде не хватает смелости играть так же.

Я не думаю, что нам не хватало правильного настроения. Я считаю, что мы хорошо начали, но после пропущенных мячей команда потеряла равновесие и начала совершать ошибки, которые имеют решающее значение против такой команды, как Ливерпуль. Должен сказать, что Ливерпуль играл лучше", – цитирует Фонсеку УЕФА.

Напомним, во втором туре Лиги чемпионов Милан встретится с леверкузенским Байером. Матч запланирован на вторник, 1 октября.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!