Супруга Цыганкова посетила первый матч Жироны в Лиге чемпионов

Романа поддерживала украинца в поединке против ПСЖ.

В среду, 19 сентября, Жирона провела свой первый матч в истории Лиги чемпионов. Каталонский клуб встречался на выезде с ПСЖ.

Победитель определился благодаря одному голу, автором которого стал Нуну Мендеш. Футболист парижан принес победу своей команде, ведь голкипер испанцев допустил ужасную ошибку.

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Участие в матче принимал украинский вингер Виктор Цыганков. На стадионе в Париже его поддерживала супруга Романа.

Ранее наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов.

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