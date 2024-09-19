Супруга Цыганкова посетила первый матч Жироны в Лиге чемпионов
Романа поддерживала украинца в поединке против ПСЖ.
В среду, 19 сентября, Жирона провела свой первый матч в истории Лиги чемпионов. Каталонский клуб встречался на выезде с ПСЖ.
Победитель определился благодаря одному голу, автором которого стал Нуну Мендеш. Футболист парижан принес победу своей команде, ведь голкипер испанцев допустил ужасную ошибку.
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Участие в матче принимал украинский вингер Виктор Цыганков. На стадионе в Париже его поддерживала супруга Романа.
Ранее наставник Жироны отреагировал на поражение в первом в истории клуба матче Лиги чемпионов.
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