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Жирона - Фейеноорд 2:3 видео голов и лучших моментов матча Лиги чемпионов 02.10.2024

Испанцы не только проиграли, а еще и потеряли Виктора Цыганкова из-за травмы.
Вчера, 22:56
Жирона - Фейеноорд / Getty Images
Жирона - Фейеноорд / Getty Images

В рамках второго тура основной части Лиги чемпионом Жирона уступила Фейеноорду со счетом 2:3.

На гол Давида Лопеса нидерландцы ответили автоголом хавбека каталонцев Янгеля Эрреры. После травмы Виктора Цыганкова роттердамский клуб вышел вперед за счет результативного удара Антони Миламбо.

Еще до перерыва гости успели не воспользоваться пенальти, который потащил Пауло Гассанига. После перерыва "красно-белые" ответили тем же, в этот раз 11-метровый удар отразил Тимон Велленройтер.

Вскоре после этого Донни ван де Бек восстановил паритет, но спустя несколько минут Ладислав Крейчи оформил второй автогол вечера, который привел к поражению его команды.

Вашему вниманию видео всех голов матча Жирона - Фейеноорд во втором туре Лиги чемпионов:

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Жирона - Фейеноорд 2:3
Голы: Лопес, 19, ван де Бек, 74 - Эррера, 23 (аг), Миламбо, 33, Крейчи, 79 (аг).

На 36-й минуте Аясе Уэда (Фейеноорд) не реализовал пенальти (вратарь).

На 67-й минуте Боян Миовский (Жирона) не реализовал пенальти (вратарь).

Ожидаемые голы (xG): 2.07 - 1.63
Владение мячом: 64% - 36%
Удары: 13 - 8
Удары в створ: 6 - 2
Фолы: 11 - 15

Жирона: Гассанига - Мартинес, Лопес, Крейчи, Гутьеррес - ван де Бек (Порту, 82), Эррера (Ромеро, 82), Мартин - Цыганков (Данжума, 29), Миовски (Стуани, 75), Хиль (Асприлья, 75).

Фейеноорд: Велленройтер - Лотомба (Гонсалес, 82), Белен, Ганцко, Буэну (Траунер, 71) - Тимбер, Хван, Миламбо (Иванушец, 82) - Бен-Осман (Зерруки, 61), Уэда (Карранса, 71), Пайшан.

Предупреждения: Эррера, Мартин, Лопес, Данжума, ван де Бек, Стуани - Бен-Осман, Буэну, Хван.

ИсточникMEGOGO

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