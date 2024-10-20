Шахтер опубликовал список игроков, которые отправились на матч против Арсенала
Во вторник, 22 октября, Шахтер проведет третий матч основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.
Следующим оппонентом "оранжево-черных" станет лондонский Арсенал, за который выступает их бывший игрок Александр Зинченко.
"Горняки" в своих социальных сетях опубликовали список футболистов, которые отправились в Лондон на этот поединок.
Вратари: Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн.
Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азарови, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.
Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.
Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан.
⚒ Список гравців «Шахтаря», які полетіли до Англії на матч з «Арсеналом».— ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 20, 2024
⭐️ Ліга чемпіонів
📅 22 жовтня
⏰ 22:00 (21:00 CET)#Shakhtar #АрсеналШахтар #UCL pic.twitter.com/KXNstg4Rwl
Стартовый свисток встречи Арсенала и Шахтера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.
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