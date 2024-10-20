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Шахтер опубликовал список игроков, которые отправились на матч против Арсенала

Как и ранее, "горняки" будут готовиться к противостоянию с "канонирами" в составе 28 футболистов.
Сегодня, 22:29
Шахтер Донецк / Getty Images
Шахтер Донецк / Getty Images

Во вторник, 22 октября, Шахтер проведет третий матч основного этапа Лиги чемпионов сезона-2024/25.

Следующим оппонентом "оранжево-черных" станет лондонский Арсенал, за который выступает их бывший игрок Александр Зинченко.

"Горняки" в своих социальных сетях опубликовали список футболистов, которые отправились в Лондон на этот поединок.

Вратари: Тимур Пузанков, Дмитрий Ризнык, Денис Твардовский, Кирилл Фесюн.

Защитники: Бартол Франьич, Валерий Бондарь, Педро Энрике, Иракли Азарови, Винисиус Тобиас, Алаа Грам, Николай Матвиенко, Ефим Конопля, Марьян Фарина.

Полузащитники: Тарас Степаненко, Дмитрий Крыськив, Марьян Швед, Георгий Судаков, Александр Зубков, Антон Глущенко, Артем Бондаренко, Егор Назарина, Марлон Гомес, Кевин, Педриньо, Невертон.

Нападающие: Лассина Траоре, Эгиналду, Даниил Сикан.

Стартовый свисток встречи Арсенала и Шахтера прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, что на ISPORT можно ознакомиться с расписанием и результатами всех матчей Лиги чемпионов сезона-2024/25.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Шахтер Донецк

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