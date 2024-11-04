Матч с Янг Бойз рассудит рефери, при котором Шахтер едва не обыграл Реал

Орель Гринфельд уже работал на матче с участием Шахтера / Getty Images

В среду, 6 ноября, Шахтер сыграет против Янг Бойз в рамках четвертого тура основной стадии Лиги чемпионов.

Как сообщает официальный сайт УЕФА, на этот поединок была назначена израильская бригада арбитров во главе с Орелем Гринфельдом.

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Помогать ему на линиях будут соотечественники Рой Хассан и Идан Яркони, а четвертым рефери будет Галь Лейбовиц.

Отвечать за VAR в этом поединке будет португалец Тьягу Мартинш, а его ассистентом станет нидерландец Роб Диперинк.

Источник: UEFA.COM

Ранее Гринфельд уже раз пересекался с Шахтером. Израильский рефери обслуживал поединок "горняков" против мадридского Реала в октябре 2022 года в четвертом туре группового этапа Лиги чемпионов. Тогда украинская команда вела в счете от начала второго тайма благодаря голу Александра Зубкова, но в компенсированное время "сливочных" от поражения спас Антонио Рюдигер, забив на 90+5 минуте.

Напомним, что матч Лиги чемпионов Шахтер - Янг Бойз состоится 6 ноября в немецком Гельзенкирхене и начнется в 19:45 по киевскому времени.

На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция матча Шахтер - Янг Бойз.

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