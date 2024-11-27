Хавбек Байера сравнялся с Месси по голам в еврокубках до 22 лет

Полузащитник Байера Флориан Виртц повторил достижение Лионеля Месси.

Напомним, накануне Байер разгромил Зальцбург, а Виртц записал на свой счет два гола. Таким образом на счету у хавбека 17 голов в еврокубках.

До 22-х лет столько же в различных турнирах успел забить Лионель Месси. Однако троим игрокам удалось побить это достижение.

Криштиану Роналду забил 20 голов до своего 22-летия, Килиан Мбаппе - 21 гол, а Эрлинг Холанд - 23 гола.

Ранее также сообщалось, что Энрике установил клубный антирекорд.

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