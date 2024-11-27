iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Хавбек Байера сравнялся с Месси по голам в еврокубках до 22 лет

Флориан Виртц вошел в элитную компанию.
27 ноября, 13:25
Флориан Виртц / Getty Images
Флориан Виртц / Getty Images

Полузащитник Байера Флориан Виртц повторил достижение Лионеля Месси.

Напомним, накануне Байер разгромил Зальцбург, а Виртц записал на свой счет два гола. Таким образом на счету у хавбека 17 голов в еврокубках.

До 22-х лет столько же в различных турнирах успел забить Лионель Месси. Однако троим игрокам удалось побить это достижение.

Криштиану Роналду забил 20 голов до своего 22-летия, Килиан Мбаппе - 21 гол, а Эрлинг Холанд - 23 гола.

Ранее также сообщалось, что Энрике установил клубный антирекорд.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Флориан Виртц

Статьи по теме

Бавария попытается перехватить лидера Байера у других клубов Бавария попытается перехватить лидера Байера у других клубов
Кроос назвал игроков, которые должны стать новыми лидерами Бундестим Кроос назвал игроков, которые должны стать новыми лидерами Бундестим
Барселона намерена перехватить у Реала ключевой трансфер 2025 года Барселона намерена перехватить у Реала ключевой трансфер 2025 года
У Реала есть устная договоренность с лучшим игроком Бундеслиги У Реала есть устная договоренность с лучшим игроком Бундеслиги
Помочь журналистам

Видео

"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда
"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" поборятся за элиту Лиги наций - назван соперник в плей-офф
просмотров
Биатлон-2024/2025: расписание и результаты всех гонок Кубка и чемпионата мира
просмотров
Рейтинг WTA: Стародубцева вернулась в ТОП-100, Калинина потеряла позицию
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина удаляется от Сербии
просмотров

Последние новости

Шахматы15:34
Шахматы. Матч за звание чемпиона мира: Гукеш и Дин вновь сыграли вничью
Европа15:13
"Кто поддерживает Мбаппе имеет IQ, как у домашней мухи": фанаты Реала начали курить футболки форварда
14:45
Экстра-лига по футзалу: Кардинал одержал вторую победу, Aurora принимает Энергию
Олимпийские виды14:36
Харлан объявила о возвращении к соревнованиям
Бокс14:20
Александр Усик - Тайсон Фьюри: прогноз на титульный бой
Европа13:56
Усик – Фьюри 2: Sky Sport опубликовал промо-ролик к бою
Игровые13:33
Гандбольное Евро-2024: расписание и результаты сборной Украины
Европа13:05
Тренер Олимпиакоса высказался о жуткой травме Яремчука
Европа12:46
Артем Довбик: статистика-2024/2025
Европа12:35
Антигерой финала Лиги чемпионов может завершить карьеру в 31 год
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK