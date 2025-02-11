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Боруссия легко расправилась со Спортингом, Ювентус вырвал победу у ПСВ

Результаты первых стыковых матчей Лиги чемпионов.
Вчера, 23:57
Сэмюэль Мбангула / Getty Images
Сэмюэль Мбангула / Getty Images

Во вторник, 11 февраля, прошли поединки 1/16 финала Лиги чемпионов.

В Лиссабоне Спортинг принимал дортмундскую Боруссию.

Первые 15 минут прошли полностью под диктовку хозяев, "львы" даже имели реальный шанс забить, но мяч после удара Араухо попал в перрекладину. После этого гости проснулись и игра стала равной.

Ближе к концовке первого тайма команды обменялись опасными моментами - Гардер и Байно-Гиттенс имели отличные возможности открыть, но на перерыв команды ушли без забитых голов.

Во втором тайме "шмели" серьезно прибавили. На 56-й минуте Адейеми почти открыл счет, но уже через пару минут Гирасси сдул пыль с девятки сильным ударом. А еще через восемь минут Серу ассистировал Паскалю Гроссу. Окончательный счет установил Карим Адейеми, также вписав свое имя в протокол матча.

Статистика матча Спортинг - Боруссия 1/16 финала Лиги чемпионов

Спортинг - Боруссия 0:3
Голы: Гирасси, 60, Гросс, 68, Адейеми, 82

Ожидаемые голы (xG): 0.73 - 1.87
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 13 - 16
Удары в створ: 6 - 7
Угловые: 4 - 8
Фолы: 8 - 18

Параллельно на Альянц-Стэдиум в Турине Ювентус принимал ПСВ.

Интересно, что здесь сначала игра развивалась по тому же сценарию. Сначала преимуществом владели хозяева, но вскоре игра выровнялась. Однако Ювентусу удалось открыть счет благодаря мощному дальнему удара Уэстона Маккенни.

Во втором тайме туринцы уже не так неслись в атаку, потому гости стали болше контролировать мяч и ждать свой момент. На 56-й минуте опытный Перишич нашел свободную зону, поймал отскочивший мяч и отправил его в стеку ворот.

После этого игра снова выравнялась, обе команды действовали осторожно, но все же хотели получить преимущество перед ответным матчем. Удача оказалась на стороне Ювентуса - Мбангула оказался в нужном месте, подобрал мяч в штрафном и сразу же отправил его под перекладину.

Статистика матча Ювентус - ПСВ 1/16 финала Лиги чемпионов

Ювентус - ПСВ 2:1
Голы: Маккенни, 34, Мбангула, 82 - Перишич, 56

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 0.79
Владение мячом: 47% - 53%
Удары: 12 - 15
Удары в створ: 8 - 2
Угловые: 5 - 4
Фолы: 14 - 12

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