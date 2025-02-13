Бенфика с Трубиным в большинстве одержала минимальную победу над Монако

"Орлы" так и не сумели закрепить свой успех.

В среду, 12 февраля Бенфика Анатолия Трубина отправилась в гости к Монако. Украинский кипер занял свое место в стартовом составе.

В первом тайме моментов было не очень много, однако Трубина пришлось немного поработать, чтобы сохранить ворота "сухими". Со стороны же португальской команды наиболее опвасным был Альваро Каррерас, однако все удары испанца прошли мимо створа ворот.

Зато второй тайм начался сразу с гола Эвангелоса Павлидиса, который изящным парашютом открыл счет. А на 52-й минуте Мусрати долго спорил с арбитром, за что получил вторую желтую карточку и покинул поле.

Оставшись в меньшинстве монегаски сели в глухую оборону полностью оттдав мяч сопернику. За весь второй тайм Бенфика нанесла 17 ударов по воротам, но так и не смогла укрепить свое преимущество.

Статистика матча Монако - Бенфика 1/16 финала Лиги чемпионов

Монако - Бенфика 0:1

Гол: Павлидис, 48

Ожидаемые голы (xG): 0.39 - 2.19

Владение мячом: 44% - 56%

Удары: 6 - 23

Удары в створ: 3 - 6

Угловые: 2 - 7

Фолы: 10 - 14

Монако: Маецки - Салису, Керер, Диатта, Вандерсон - Эль-Мусрати, Закария, головин (Бен-Сегир, 68), Аклиуш (Минамино, 68) - Эмболо, Бирет (Магасса, 57).

Бенфика: Трубин - Каррерас, Отаменди, Антониу Силва, Томаш Араужу (Ди Мария, 67) - Кекчю, Флорентину (Баррейро, 67), Эурснес - Шельдеруп (Амдуни, 78), Павлидис (Белотти, 78), Актюркоглу.

Предупреждения: Эль-Мусрати, 41, 52, Вандерсон, 79, ЗАкария, 90+1 - Каррерас, 16, Флорентину, 56

Удаление: Эль-Мусрати, 52

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