Третий гол – вина Трубина? Видео обзор матча Бенфика - Монако

Поединок 1/16 финала между лиссабонской Бенфикой и Монако показался очень богатым голами и интригой. Команды на двоих смогли забить целых шесть голов.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не смог выручить в момент с первым голом, а когда Монако забивало третий, то вратарь, похоже, вообще ошибся.

Видеообзор матча Бенфика - Монако

Бенфика— Монако 3:3 (первый матч – 1:0)

Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76, Кекчю, 84 — Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленихена, 81

Напомним, что по мнению статистических порталов, занимающихся оценкой игры футболистов, Трубин стал худшим игроком своей команды.

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