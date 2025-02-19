Третий гол – вина Трубина? Видео обзор матча Бенфика - Монако
ISPORT представляет видео лучших моментов матча Лиги чемпионов.
Поединок 1/16 финала между лиссабонской Бенфикой и Монако показался очень богатым голами и интригой. Команды на двоих смогли забить целых шесть голов.
Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не смог выручить в момент с первым голом, а когда Монако забивало третий, то вратарь, похоже, вообще ошибся.
Видеообзор матча Бенфика - Монако
Бенфика— Монако 3:3 (первый матч – 1:0)
Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76, Кекчю, 84 — Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленихена, 81
Напомним, что по мнению статистических порталов, занимающихся оценкой игры футболистов, Трубин стал худшим игроком своей команды.
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