iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Третий гол – вина Трубина? Видео обзор матча Бенфика - Монако

ISPORT представляет видео лучших моментов матча Лиги чемпионов.
Сегодня, 07:35
Трубин против Монако / Getty Images
Трубин против Монако / Getty Images

Поединок 1/16 финала между лиссабонской Бенфикой и Монако показался очень богатым голами и интригой. Команды на двоих смогли забить целых шесть голов.

Голкипер сборной Украины Анатолий Трубин не смог выручить в момент с первым голом, а когда Монако забивало третий, то вратарь, похоже, вообще ошибся.

Видеообзор матча Бенфика - Монако

Бенфика— Монако 3:3 (первый матч – 1:0)
Голы: Актюркоглу, 22, Павлидис, 76, Кекчю, 84 — Минамино, 32, Бен Сегир, 51, Иленихена, 81

Напомним, что по мнению статистических порталов, занимающихся оценкой игры футболистов, Трубин стал худшим игроком своей команды.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бенфика Анатолий Трубин

Статьи по теме

"Это неправильно": тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов "Это неправильно": тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов
Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов Трубин стал худшим игроком ответного матча с Монако в Лиге чемпионов
Финт дня: лидер Милана сшил в дураки игрока Фейеноорда Финт дня: лидер Милана сшил в дураки игрока Фейеноорда
Феррари впервые выпустила на трассу болид нового сезона Феррари впервые выпустила на трассу болид нового сезона

Видео

Финт дня: лидер Милана сшил в дураки игрока Фейеноорда
Финт дня: лидер Милана сшил в дураки игрока Фейеноорда

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Симон выиграла индивидуальную гонку на чемпионате мира, Джима замкнула топ-5
просмотров
Рейтинг WTA: Костюк сохранила свою позицию, Свитолина потеряла два места
просмотров
Рейтинг ATP: Овчаренко потерял одну позицию, остальные украинцы сохранили места
просмотров
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов11:40
Финт дня: лидер Милана сшил в дураки игрока Фейеноорда
Формула 111:38
Феррари впервые выпустила на трассу болид нового сезона
Украина11:15
Трансферы УПЛ: Карпаты подписали бразильца, Ворскла арендовала Пасича
Лига Чемпионов11:09
Лига чемпионов: онлайн-трансляция жеребьевки
Лига Чемпионов10:58
"Это неправильно": тренер Бенфики отреагировал на неудачное выступление Трубина в Лиге чемпионов
Бокс10:43
Бокс: расписание боев
Украина10:27
"Так и не дождались ответа": середняк УПЛ с эпидемией больных не смог перенести матч
Теннис10:00
Триумфатор US Open-2021 стала жертвой преследования неизвестного в ОАЭ
Лига Чемпионов09:57
"Ужасный пенальтист": Тренер раскритиковал своего подопечного - претендента на Золотой мяч-2024
Европа09:29
Испанская федерация отстранила арбитра Монтеро: удаление Беллингема без внимания
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK