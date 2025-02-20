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Футбол

ПСВ неожиданно победил Ювентус по сумме двух матчей

Эйндховенцы дожали туринцев в овертаймах.
Сегодня, 00:44
Раян Фламинго / Getty Images
Раян Фламинго / Getty Images

В рамках 1/16 финала Лиги чемпионов ПСВ на своем стадионе принял Ювентус.

В первом тайме команды показали достаточно равную игру, немного лучше были «зебры», однако счет не был открыт.

После перерыва значительно лучше начали играть хозяева, и именно они открыли счет усилиями Ивана Перишича.

Впоследствии Тимоти Веа сравнял счет, однако. на 74-ой минуте Исмаэль Сайбари снова вывел ПСВ вперед, что позволило сравняться по сумме двух матчей и перевести игру в овертайм.

Там победу команде Петера Боша принес центрбек Райан ФламингоФ

ПСВ - Ювентус 3:1

Голы: Перишич, 53, Сайбари, 74, Фламинго, 99 - Веа, 64

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус ПСВ

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