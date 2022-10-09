iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

"Не боимся громких имен": Павелко отреагировал на результаты жеребьевки отбора Евро-2024

Сборная Украины сыграет в одной группе с Италией и Англией.
Сегодня, 18:56
Андрей Павелко / УАФ
Андрей Павелко / УАФ
0 0 0

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мыслями по поводу результатов жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Сборная Украины в квалификации европейского первенства сыграет в группе С, где ее соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

"Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это "группа смерти". Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имен и готовы дать бой. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам посчастливилось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими соперниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако все покажет футбольное поле.

У меня есть важная задача для наших игроков, чтобы они помнили, что у нас страна, которую защищают наши воины и герои. Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли в Украине - в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Крыму. Наши герои, ВСУ, дают нам возможность играть в футбол. Мечта наших болельщиков - побеждать всех соперников.

Так что посмотрим, жребий очень необычный. Но я уверен, что нашим футболистам все по силам. Слава Украине! Героям слава!" - приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Напомним, что результаты жеребьевки отбора на Евро-2024 также оценил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: жеребьевка евро-2024 Сборная Украины Андрей Павелко
0 0 0

Статьи по теме

Манчини: С Украиной будет особый поединок, будет много эмоций Манчини: С Украиной будет особый поединок, будет много эмоций
"Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024 "Бояться никого не нужно": Петраков оценил результаты жеребьевки отбора на Евро-2024
Фьюри: Я действительно хочу уйти из спорта, но "Цыганский король" без бокса - одинокий, ужасный, грустный человек Фьюри: Я действительно хочу уйти из спорта, но "Цыганский король" без бокса - одинокий, ужасный, грустный человек
Динамо Киев: расписание и результаты матчей Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Помочь журналистам

Видео

Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А
Милан - Ювентус 2:0 Видео голов и обзор матча Серии А

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Калинина - первая ракетка Украины, Свитолина за пределами ТОП-100
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Марченко потерял более 50 мест, Надаль приблизился к первому месту
просмотров
Рейтинг ФИФА: Украина сохранила позицию, Италия обошла Испанию
просмотров

Последние новости

Евро-202421:49
Манчини: С Украиной будет особый поединок, будет много эмоций
Бокс21:36
Фьюри: Я действительно хочу уйти из спорта, но "Цыганский король" без бокса - одинокий, ужасный, грустный человек
Украина21:10
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Украина21:00
УПЛ: календарь и результаты матчей
Европа20:51
Арсенал без Зинченко одержал победу над Ливерпулем и вернул себе лидерство в АПЛ
Украина20:37
Дубль Буяльского принес Динамо разгромную победу над Рухом
Европа20:27
Ренн перед вторым матчем с Динамо разгромил Нант
Европа20:24
Миколенко выйдет с первых минут на матч Эвертона против Манчестер Юнайтед
Формула 119:53
Формула-1: Календарь гонок сезона 2022 года
Формула 119:51
Формула-1: Кубок конструкторов-2022
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK