"Не боимся громких имен": Павелко отреагировал на результаты жеребьевки отбора Евро-2024

Сборная Украины сыграет в одной группе с Италией и Англией.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко поделился мыслями по поводу результатов жеребьевки отбора на чемпионат Европы 2024 года.

Сборная Украины в квалификации европейского первенства сыграет в группе С, где ее соперниками будут Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

"Я уверен, что все болельщики в восторге от такого жребия. Мои коллеги из других футбольных ассоциаций говорят, что это "группа смерти". Но я считаю, что это возможность для наших футболистов и нашей страны показать всему миру, что мы не боимся громких имен и готовы дать бой. Я уверен, что только результаты в этой группе покажут, был этот жребий хорошим или плохим.

У наших игроков будет возможность встретиться с топ-соперниками. Нам посчастливилось быть в одной группе с двумя действующими финалистами чемпионата Европы. Это важный для наших футболистов этап, чтобы доказать себе и всему миру, что мы способны играть на равных с такими соперниками.

Уверен, что Мальта и Северная Македония будут хорошими соперниками как для нас, так и для Италии с Англией. Однако все покажет футбольное поле.

У меня есть важная задача для наших игроков, чтобы они помнили, что у нас страна, которую защищают наши воины и герои. Очень хотелось бы всем, чтобы матчи с нашими соперниками прошли в Украине - в Киеве, Одессе, Львове, Донецке, Крыму. Наши герои, ВСУ, дают нам возможность играть в футбол. Мечта наших болельщиков - побеждать всех соперников.

Так что посмотрим, жребий очень необычный. Но я уверен, что нашим футболистам все по силам. Слава Украине! Героям слава!" - приводит слова Павелко официальный сайт УАФ.

Напомним, что результаты жеребьевки отбора на Евро-2024 также оценил главный тренер сборной Украины Александр Петраков.