"Раз вызвали, значит, готов": Ребров оценил возвращение Коноплянки в сборную Украины

Главный тренер Аль-Айна Сергей Ребров прокомментировал вызов в сборную Украины после длительного перерыва вингера Евгения Коноплянки.

Недавно исполняющий обязанности главного тренера "сине-желтых" Руслан Ротань огласил список игроков, которые будут готовиться к матчу отбора Евро-2024 против Англии, и в нем оказался один из бывших лидеров национальной команды, выступающий ныне в польской Краковии.

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"Я вообще не видел игру Коноплянки в последние годы. Но я считаю, что если тренер вызывает какого-то футболиста в сборную, то он это делает, отталкиваясь от каких-то качеств этого исполнителя, а не просто из-за какой-то своей веры в него. Считаю, что в сборную необходимо вызывать только тех футболистов, показатели которых проанализированы. По данным того же InStat. Важно понимать, каково сейчас функциональное состояние футболиста, как он поможет команде в этой конкретной игре, есть ли у него необходимый уровень технического мастерства.

В моем понимании, при вызове игрока в сборную важно понимать, что он ей поможет. И важно иметь четкое представление о функциональном и игровом тонусе этого исполнителя.

У меня нет информации о нынешнем тонусе Коноплянки, о том, какой у него пробег, какова интенсивность его действий. А эти данные очень важны! Потому что, в моем понимании, игра со сборной Англия будет достаточной энергозатратной. И каждый футболист должен будет готов выполнять в этом матче определенный объем работы. Поэтому, раз вызвали Коноплянку, то, значит, он готов выполнять этот объем работы.

Но я не собираюсь анализировать выбор главного тренера сборной Украины. Я лишь озвучиваю свое видение по списку футболистов на один конкретный матч", - рассказал Ребров в интервью Dynamo.kiev.ua.

Ранее свое решение вызвать Евгения Коноплянку в сборную объяснил нынешний тренер команды Руслан Ротань.