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Шансы Украины пройти на Евро-2024: выход из группы маловероятен

Эксперты оценили вероятность выхода на чемпионат Европы сборной Украины.
Сегодня, 18:25
Тренировка сборной Украины / УАФ
Тренировка сборной Украины / УАФ

Национальная команда Украины стартует в отборе на чемпионат Европы 2024 года поединком в Лондоне против Англии.

Также в группе C присутствуют команды Италии, Мальты и Северной Македонии.

Сможет ли выйти Украина на Евро-2024?

Эксперты из Gracenote поделились расчетами вероятностей прохода на Евро-2024 для всех команд из нашего квинтета.

Так, вероятность занять первое место в группе для Украины оценена в 13,8%, тогда как второе - 25,3%. Итого, в сумме имеем 39,1% вероятность выйти на Евро прямиком из группы.

Фавориты здесь, конечно же, Англия (77,7%) и Италия (76,9%).

Вероятность выхода в плей-офф отбора для Украины расценена вероятностью в 55,8%, а квалификации на сам турнир через ПО - в 17,9%.

Напомним, уже через несколько дней, а именно 26 марта, сборная Украины сыграет против Англии на старте отбора к ЧЕ-2024. На нашем сайте доступен прогноз на матч Англия - Украина.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина евро-2024

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