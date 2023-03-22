Шансы Украины пройти на Евро-2024: выход из группы маловероятен

Национальная команда Украины стартует в отборе на чемпионат Европы 2024 года поединком в Лондоне против Англии.

Также в группе C присутствуют команды Италии, Мальты и Северной Македонии.

Сможет ли выйти Украина на Евро-2024?

Эксперты из Gracenote поделились расчетами вероятностей прохода на Евро-2024 для всех команд из нашего квинтета.

Так, вероятность занять первое место в группе для Украины оценена в 13,8%, тогда как второе - 25,3%. Итого, в сумме имеем 39,1% вероятность выйти на Евро прямиком из группы.

Фавориты здесь, конечно же, Англия (77,7%) и Италия (76,9%).

Вероятность выхода в плей-офф отбора для Украины расценена вероятностью в 55,8%, а квалификации на сам турнир через ПО - в 17,9%.

🧮 - Euro 2024 qualification chances - Group C



>80% chance

🇮🇹Italy (ranked 8th in the world)

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿England (9th)



50 - 60% chance

🇺🇦Ukraine (29th)



Our World Football Ranking:https://t.co/LwFRwQ9Ltx #EURO2024 pic.twitter.com/YIQqUjHk5m — Gracenote Live (@GracenoteLive) March 22, 2023

Напомним, уже через несколько дней, а именно 26 марта, сборная Украины сыграет против Англии на старте отбора к ЧЕ-2024. На нашем сайте доступен прогноз на матч Англия - Украина.