У Криштиану снова отобрали гол - Канселу забил после рикошета от капитана

В рамках квалификации на чемпионат Европы 2024 года сборная Португалии встречается с аутсайдером группы Лихтенштейном.

Эта встреча стала рекордной для Криштиану Роналду, в 197-й раз вышедшего на поле в футболке сборной.

Уже на старте поединка КР7 почти отличился голом – Жоау Канселу пробил издалека, мяч сначала попал в соперника, от него в Роналду, а уже потом в ворота.

Тем не менее, несмотря на то, что последним мяч коснулся Роналду, гол все же засчитали на Канселу.

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Напомним, что на чемпионате мира сборная Португалии забила мяч, который сначала записали на Криштиану, но позже "отдали" его Бруну Фернандешу.

Источник: MEGOGO